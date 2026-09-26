Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alice Coltrane - The Ecstatic Music Of Turiyasangitananda (0680899008716) виниловая пластинка
Как некоторые из вас, возможно, знают, Элис Колтрейн была легендарной пианисткой, композитором, духовным лидером и женой Джона Колтрейна, самого почитаемого и влиятельного саксофониста в истории джаза. В 1967 году, через четыре года после знакомства с Джоном, он умер от рака печени, оставив Элис вдовой с четырьмя маленькими детьми. Лишившись своей второй половинки, Элис страдала от бессонницы и сильной потери веса. В худшие моменты она весила всего 43 килограмма. У нее были галлюцинации, в которых деревья говорили, различные существа существовали на астральных планах, а звуки «планетарного эфира» проносились в ее мозгу, погружая ее в пугающую бессознательность. Критическим событием этого периода было не то, что Элис достигла дна своего существования, а то, что она пережила тапас, важный период испытаний. Эти тапас (санскритский термин, который она использовала для описания своих страданий) помогли Элис подготовиться к духовному союзу, которого она нашла в лице Свами Сатчидананды, индийского гуру, с которым Элис совершила свою первую поездку в Индию. Во время своей второй поездки туда Элис получила откровение, повелевшее ей отказаться от светской жизни и стать духовным учителем в индуистской традиции – поэтому она переехала на Запад, в конечном итоге открыв ашрам Шанти Анантам на 47 акрах земли, которые она купила в Агура-Хиллз, Калифорния. Музыка была основой духовной практики Элис. С середины 1980-х до середины 1990-х годов Элис Колтрейн самостоятельно выпустила четыре великолепных кассетных альбома. Эти кассеты содержали музыку, которую она сочинила сама, вдохновленную госпел-музыкой детройтских церквей, в которых она выросла, смешанную с индийской религиозной музыкой ее религиозной практики, и даже впервые в ее дискографии Элис начала петь. Изначально эти работы были доступны только через её ашрам, они представляют собой её наиболее малоизвестную серию произведений и, возможно, являются наилучшим отражением её души.
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