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Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка

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Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 1
Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 2
Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 3
Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 4
Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 5
Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 6
Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cecil Taylor
Альбом (сингл)
The World Of
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 1
  • Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 2
  • Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 3
  • Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 4
  • Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 5
  • Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 6
  • Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569193808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cecil Taylor
Альбом (сингл)
The World Of
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Air, This Nearly Was Mine, Port Of Call, E.B., Lazy Afternoon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Images By Francis Wolff
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Air, This Nearly Was Mine, Port Of Call, E.B., Lazy Afternoon

Отзывы о товаре Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569193808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cecil Taylor
Альбом (сингл)
The World Of
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Air, This Nearly Was Mine, Port Of Call, E.B., Lazy Afternoon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Images By Francis Wolff
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Air, This Nearly Was Mine, Port Of Call, E.B., Lazy Afternoon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cecil Taylor - The World Of (8436569193808) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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