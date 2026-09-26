Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft: The Tour
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 950 руб.
В наличии
Код товара: 750033
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488275453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft: The Tour
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro - The Tour (Live) Version, Chihiro - The Tour (Live) Version, Lunch - The Tour (Live) Version, NDA / Therefore I Am - The Tour (Live) Version, Wildflower - The Tour (Live) Version, When The Party's Over - The Tour (Live) Version, The Diner - The Tour (Live) Version, Ilomilo - The Tour (Live) Version, Bad Guy - The Tour (Live) Version, The Greatest - The Tour (Live) Version, Your Power - The Tour (Live) Version, Skinny - The Tour (Live) Version, TV - The Tour (Live) Version, Bittersuite - T
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка
Билли Айлиш выпускает на виниле «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live)», трехдисковый документальный альбом с записями с ее аншлагового мирового турне Это разовый тираж, выпущенный исключительно на 100% переработанном цветном виниле с линзовидной вставкой Трехдисковый сборник включает 27 треков, охватывающих весь цикл концертных выступлений. От «Ocean Eyes» и «Bad Guy» до «Happier Than Ever» и «Birds Of A Feather» — последовательность треков сохраняет структуру тура. Концертные версии «Lunch», «What Was I Made For?» и «Chihiro» соседствуют с менее известными композициями, которые порадовали зрителей, присутствовавших на концерте лично.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488275453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft: The Tour
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro - The Tour (Live) Version, Chihiro - The Tour (Live) Version, Lunch - The Tour (Live) Version, NDA / Therefore I Am - The Tour (Live) Version, Wildflower - The Tour (Live) Version, When The Party's Over - The Tour (Live) Version, The Diner - The Tour (Live) Version, Ilomilo - The Tour (Live) Version, Bad Guy - The Tour (Live) Version, The Greatest - The Tour (Live) Version, Your Power - The Tour (Live) Version, Skinny - The Tour (Live) Version, TV - The Tour (Live) Version, Bittersuite - T
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Билли Айлиш выпускает на виниле «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live)», трехдисковый документальный альбом с записями с ее аншлагового мирового турне Это разовый тираж, выпущенный исключительно на 100% переработанном цветном виниле с линзовидной вставкой Трехдисковый сборник включает 27 треков, охватывающих весь цикл концертных выступлений. От «Ocean Eyes» и «Bad Guy» до «Happier Than Ever» и «Birds Of A Feather» — последовательность треков сохраняет структуру тура. Концертные версии «Lunch», «What Was I Made For?» и «Chihiro» соседствуют с менее известными композициями, которые порадовали зрителей, присутствовавших на концерте лично.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (0602488275453) виниловая пластинка - стоимость товара 8950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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