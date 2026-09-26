Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка
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Описание товара Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (0199957611336) виниловая пластинка
Трехкратная обладательница премии «Грэмми» Оливия Родриго возвращается со своим долгожданным третьим студийным альбомом «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» Стандартное издание на виниле После оглушительного успеха своего дебютного альбома Sour и его продолжения Guts 2023 года, Родриго записала альбом «грустных песен о любви», вдохновлялась личным опытом первых глубоких романтических чувств и меланхоличным лондонским вайбом. Пластинка обещает стать самым экспериментальным релизом певицы и ознаменует уход от привычного поп-рока ее прошлых альбомов. В поддержку альбома анонсирован масштабный мировой тур Unraveled Tour, который начнется осенью 2026 года.
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