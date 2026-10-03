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Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (coloured) (0199957611909) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (coloured) (0199957611909) виниловая пластинка

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Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (coloured) (0199957611909) виниловая пластинка - фото 1
Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (coloured) (0199957611909) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (coloured) (0199957611909) виниловая пластинка - фото 1
  • Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (coloured) (0199957611909) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750031
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957611909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drop Dead, Stupid Song, Honeybee, Maggots For Brains, U + Me = <3, My Way, Purple, The Cure, Begged, What's Wrong With Me, Less, Expectations, Cigarette Smoke
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (coloured) (0199957611909) виниловая пластинка

Трехкратная обладательница премии «Грэмми» Оливия Родриго возвращается со своим долгожданным третьим студийным альбомом «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» Лимитированное издание на белом виниле с постером. После оглушительного успеха своего дебютного альбома Sour и его продолжения Guts 2023 года, Родриго записала альбом «грустных песен о любви», вдохновлялась личным опытом первых глубоких романтических чувств и меланхоличным лондонским вайбом. Пластинка обещает стать самым экспериментальным релизом певицы и ознаменует уход от привычного поп-рока ее прошлых альбомов. В поддержку альбома анонсирован масштабный мировой тур Unraveled Tour, который начнется осенью 2026 года.

Отзывы о товаре Olivia Rodrigo - You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (coloured) (0199957611909) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957611909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drop Dead, Stupid Song, Honeybee, Maggots For Brains, U + Me = <3, My Way, Purple, The Cure, Begged, What's Wrong With Me, Less, Expectations, Cigarette Smoke
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Трехкратная обладательница премии «Грэмми» Оливия Родриго возвращается со своим долгожданным третьим студийным альбомом «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» Лимитированное издание на белом виниле с постером. После оглушительного успеха своего дебютного альбома Sour и его продолжения Guts 2023 года, Родриго записала альбом «грустных песен о любви», вдохновлялась личным опытом первых глубоких романтических чувств и меланхоличным лондонским вайбом. Пластинка обещает стать самым экспериментальным релизом певицы и ознаменует уход от привычного поп-рока ее прошлых альбомов. В поддержку альбома анонсирован масштабный мировой тур Unraveled Tour, который начнется осенью 2026 года.
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