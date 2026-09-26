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Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка

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Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка - фото 1
Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jaimie Branch
Альбом (сингл)
Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка - фото 1
  • Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993993222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jaimie Branch
Альбом (сингл)
Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Aurora Rising, Borealis Dancing, Burning Grey, The Mountain, Baba Louie, Bolinko Bass, And Kuma Walks, Take Over The World, World War ((Reprise))
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка

В июле 2022 года, всего за месяц до того, как смерть Джейми Бранч потрясла весь мир, трубачка и композитор находилась в Чикаго, в студии International Anthem (IARC), завершая работу над альбомом. Это была сюита, ??которую она сочинила и записала со своим ведущим ансамблем Fly or Die во время резиденции в Центре современного искусства Бемис в Омахе, штат Небраска. После её смерти альбом был почти готов, оставалось лишь доработать сведение, добавить финальные названия и обложку. В последующие месяцы её семья (во главе с сестрой Кейт Бранч), её группа (Джейсон Аджемиан, Лестер Сент-Луис и Чад Тейлор) и её коллеги из IARC (звукоинженеры Дэйв Веттрейно и Дэвид Аллен, товарищи Алехандро Аяла и Скотт Макнис) объединились, чтобы собрать воспоминания, тексты, электронные письма, фотографии, произведения искусства и фрагменты, принадлежащие Джейми, чтобы осветить путь вперёд. Цель всегда заключалась в том, чтобы сделать то, что сделала бы Джейми. Альбом Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war)) в потрясающем оформлении Джона Херндона, Дэймона Локса и самой Бранч — последний альбом Джейми с квартетом.

Отзывы о товаре Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993993222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jaimie Branch
Альбом (сингл)
Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Aurora Rising, Borealis Dancing, Burning Grey, The Mountain, Baba Louie, Bolinko Bass, And Kuma Walks, Take Over The World, World War ((Reprise))
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В июле 2022 года, всего за месяц до того, как смерть Джейми Бранч потрясла весь мир, трубачка и композитор находилась в Чикаго, в студии International Anthem (IARC), завершая работу над альбомом. Это была сюита, ??которую она сочинила и записала со своим ведущим ансамблем Fly or Die во время резиденции в Центре современного искусства Бемис в Омахе, штат Небраска. После её смерти альбом был почти готов, оставалось лишь доработать сведение, добавить финальные названия и обложку. В последующие месяцы её семья (во главе с сестрой Кейт Бранч), её группа (Джейсон Аджемиан, Лестер Сент-Луис и Чад Тейлор) и её коллеги из IARC (звукоинженеры Дэйв Веттрейно и Дэвид Аллен, товарищи Алехандро Аяла и Скотт Макнис) объединились, чтобы собрать воспоминания, тексты, электронные письма, фотографии, произведения искусства и фрагменты, принадлежащие Джейми, чтобы осветить путь вперёд. Цель всегда заключалась в том, чтобы сделать то, что сделала бы Джейми. Альбом Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war)) в потрясающем оформлении Джона Херндона, Дэймона Локса и самой Бранч — последний альбом Джейми с квартетом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jaimie Branch - Fly Or Die Fly Or Die Fly Or Die ((World War)) (0789993993222) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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