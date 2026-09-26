Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jaimie Branch - Fly Or Die II (0634457229808) виниловая пластинка
Fly Or Die II - Bird Dogs Of Paradise — второй студийный альбом американской джазовой трубачки и композитора Джейми Бранч, выпущенный первоначально в 2019 году Издание на виниле с 16-страничным буклетом и полоской-OBI «Fly or Die II - Bird Dogs of Paradise» — продолжение дебютного альбома «Fly or Die» композитора, трубачки и (теперь уже) певицы Джейми Бранч. Альбом был назван одним из «Лучших альбомов 2017 года» по версии The New York Times, The Los Angeles Times, NPR Music, WIRE, Stereogum, Aquarium Drunkard и других изданий. Альбом «Fly or Die II - Bird Dogs of Paradise» был в основном создан во время её первого европейского тура с «Fly or Die» в ноябре 2018 года и записан в студии Total Refreshment Centre, а также вживую в Caf? OTO в Лондоне в конце этого тура. Это результат неустанной работы Бранч, которая подняла самобытный стиль своих композиций на новый уровень, одновременно дебютировав в качестве вокалистки. «В абстракции инструментальной музыки столько красоты, — пишет Бранч в аннотации к альбому, — но поскольку сейчас не самое приятное время, я выбрала более прямой путь. Голос идеально подходит для этого». Её труба — временами нежная и умоляющая, временами смелая и яростная — всегда задает тон. Бранч и ее коллеги по группе стремятся к звуковой насыщенности. «Bird Dogs Of Paradise» бросают вам вызов, пробуждая чувства, или, как говорит Бранч: «Теперь трубите в трубы и готовьтесь к движению!». IA11 Edition: выпущено на классическом черном виниле весом 140 грамм (отпечатано на заводе Pallas в Германии) в плотном картонном конверте, с 16-страничным буклетом размером 11x11 дюймов, содержащим ранее не публиковавшиеся фотографии, две новых аннотации (первая от матери Джейми, Соледад «Салли» Бранч, и вторая от басиста Fly or Die Джейсона Аджемиана), полоску-OBI и внутренний конверт с полиэтиленовой подкладкой.
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