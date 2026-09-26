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Alabaster DePlume - To Cy & Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alabaster DePlume - To Cy & Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка

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Alabaster DePlume - To Cy &amp; Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка - фото 1
Alabaster DePlume - To Cy &amp; Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка - фото 2
Alabaster DePlume - To Cy &amp; Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alabaster DePlume
Альбом (сингл)
To Cy & Lee: Instrumentals
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alabaster DePlume - To Cy &amp; Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка - фото 1
  • Alabaster DePlume - To Cy &amp; Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка - фото 2
  • Alabaster DePlume - To Cy &amp; Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750028
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Загружаем...
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Alabaster DePlume - To Cy & Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457226357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alabaster DePlume
Альбом (сингл)
To Cy & Lee: Instrumentals
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Visit Croatia, What's Missing, Song Of The Foundling, Whisky Story Time, Not Now, Jesus, If You're Sure You Want To, The Lucky Ones, Why, Buzzardman, Why, Not My Ask, Turpentine, I Hope
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alabaster DePlume - To Cy & Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка

Черная виниловая пластинка весом 140 грамм в плотном картонном конверте, с 12-страничным буклетом размером 11x11 дюймов (включая ранее не публиковавшиеся фотографии и новые комментарии самого ДеПлюма), обложкой IARC 2025 и внутренним конвертом с полиэтиленовой подкладкой. Отпечатано на заводе Pallas в Германии, новые лаковые покрытия нарезаны Даниэлем К. в SST. «To Cy and Lee: Instrumentals Vol. 1» — это сборник простых и безмятежно интимных, безмолвных музыкальных приключений манчестерского поэта, певца, саксофониста и композитора Алабастера ДеПлюма, погруженного в мелодичную тоску. Этот сборник достойно представил миру ранее малоизвестную, бесспорно глубокую сторону творчества ДеПлюма, который на момент его выхода был наиболее известен своим (в основном британским, преданным) поклонникам своей музыкой со словами, поэзией и мастерством страстного оратора. Его выступления (особенно те, что проходили в рамках его ежемесячной резиденции Peach в лондонском Total Refreshment Centre) становились легендарными благодаря размыванию границ между светской проповедью, театральным монологом и песней, когда он превращал публику в экспериментальные большие ансамбли и руководил энергичным подпеванием таким мелодиям, как «Is It Enough» и «Be Nice To People» (обе из его альбома Lost Map 2019 года The Corner of a Sphere). Инструментальные композиции, которые до этого момента тихонько смягчали мощные вокальные моменты в его записанном каталоге, в основном существовали, тихо, в этих буферах. Мы точно не знаем, что вдохновило ДеПлюма собрать все свои записанные инструментальные композиции, добавить пару новых и пригласить International Anthem к сотрудничеству в рамках этой кампании (мы познакомились с ним немного поближе только недавно, после нашей второй поездки в Total Refreshment Centre осенью 2018 года, когда мы записывали FLY or DIE II: bird dogs of paradise Джейми Бранча). Но мы точно знаем, что вскоре после выхода альбома To Cy & Lee в феврале 2020 года и последующего начала глобальной пандемии эти записи быстро и стремительно распространились, обретя новую жизнь в качестве хитов для тех, кто оставался дома — тихого катарсиса, в котором мы, сами того не осознавая, нуждались перед лицом быстро разворачивающейся неразберихи, страха и изоляции. Когда люди по всему миру оказались в своих маленьких комнатах, они начали искать более тихие, более осмысленные звуки, чтобы заполнить их. Эти инструментальные композиции несли в себе целительные качества, которые мы искали тогда и ищем до сих пор. Как указано на обложке, музыка является противоядием, обладающим, казалось бы, древними звуковыми характеристиками и уникальной способностью охватывать саму суть нашего существа. Альбом To Cy & Lee также стал первым документом продолжающегося сотрудничества между DePlume и International Anthem, результатом которого уже стали альбомы GOLD (2022), Come With Fierce Grace (2023) и A Blade Because a Blade Is Whole (2025), а также различные синглы и EP.

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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457226357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alabaster DePlume
Альбом (сингл)
To Cy & Lee: Instrumentals
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Visit Croatia, What's Missing, Song Of The Foundling, Whisky Story Time, Not Now, Jesus, If You're Sure You Want To, The Lucky Ones, Why, Buzzardman, Why, Not My Ask, Turpentine, I Hope
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Черная виниловая пластинка весом 140 грамм в плотном картонном конверте, с 12-страничным буклетом размером 11x11 дюймов (включая ранее не публиковавшиеся фотографии и новые комментарии самого ДеПлюма), обложкой IARC 2025 и внутренним конвертом с полиэтиленовой подкладкой. Отпечатано на заводе Pallas в Германии, новые лаковые покрытия нарезаны Даниэлем К. в SST. «To Cy and Lee: Instrumentals Vol. 1» — это сборник простых и безмятежно интимных, безмолвных музыкальных приключений манчестерского поэта, певца, саксофониста и композитора Алабастера ДеПлюма, погруженного в мелодичную тоску. Этот сборник достойно представил миру ранее малоизвестную, бесспорно глубокую сторону творчества ДеПлюма, который на момент его выхода был наиболее известен своим (в основном британским, преданным) поклонникам своей музыкой со словами, поэзией и мастерством страстного оратора. Его выступления (особенно те, что проходили в рамках его ежемесячной резиденции Peach в лондонском Total Refreshment Centre) становились легендарными благодаря размыванию границ между светской проповедью, театральным монологом и песней, когда он превращал публику в экспериментальные большие ансамбли и руководил энергичным подпеванием таким мелодиям, как «Is It Enough» и «Be Nice To People» (обе из его альбома Lost Map 2019 года The Corner of a Sphere). Инструментальные композиции, которые до этого момента тихонько смягчали мощные вокальные моменты в его записанном каталоге, в основном существовали, тихо, в этих буферах. Мы точно не знаем, что вдохновило ДеПлюма собрать все свои записанные инструментальные композиции, добавить пару новых и пригласить International Anthem к сотрудничеству в рамках этой кампании (мы познакомились с ним немного поближе только недавно, после нашей второй поездки в Total Refreshment Centre осенью 2018 года, когда мы записывали FLY or DIE II: bird dogs of paradise Джейми Бранча). Но мы точно знаем, что вскоре после выхода альбома To Cy & Lee в феврале 2020 года и последующего начала глобальной пандемии эти записи быстро и стремительно распространились, обретя новую жизнь в качестве хитов для тех, кто оставался дома — тихого катарсиса, в котором мы, сами того не осознавая, нуждались перед лицом быстро разворачивающейся неразберихи, страха и изоляции. Когда люди по всему миру оказались в своих маленьких комнатах, они начали искать более тихие, более осмысленные звуки, чтобы заполнить их. Эти инструментальные композиции несли в себе целительные качества, которые мы искали тогда и ищем до сих пор. Как указано на обложке, музыка является противоядием, обладающим, казалось бы, древними звуковыми характеристиками и уникальной способностью охватывать саму суть нашего существа. Альбом To Cy & Lee также стал первым документом продолжающегося сотрудничества между DePlume и International Anthem, результатом которого уже стали альбомы GOLD (2022), Come With Fierce Grace (2023) и A Blade Because a Blade Is Whole (2025), а также различные синглы и EP.
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Alabaster DePlume - To Cy & Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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