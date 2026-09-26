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Jeff Parker - The Way Out Of Easy (0789993994991) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jeff Parker - The Way Out Of Easy (0789993994991) виниловая пластинка

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Jeff Parker - The Way Out Of Easy (0789993994991) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Parker - The Way Out Of Easy (0789993994991) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jeff Parker
Альбом (сингл)
The Way Out Of Easy
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Parker - The Way Out Of Easy (0789993994991) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Parker - The Way Out Of Easy (0789993994991) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750026
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Jeff Parker - The Way Out Of Easy (0789993994991) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993994991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jeff Parker
Альбом (сингл)
The Way Out Of Easy
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Freakadelic Late Autumn Easy Way Out Chrome Dome
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Parker - The Way Out Of Easy (0789993994991) виниловая пластинка

В своем первом музыкальном проекте после получившего признание критиков выступления в 2022 году на Mondays at Enfield Tennis Academy, Джефф Паркер и его ETA IVtet исследуют глубины импровизированных джазовых ритмов в композиции The Way Out of Easy. В состав группы входят давние участники Анна Баттерсс (Джейсон Исбелл, SML) на контрабасе, Джош Джонсон (Мешелл Ндегеочелло, SML) на саксофоне и Джей Беллероуз (Элтон Джон, Punch Brothers). Выбор композиций тщательно продуман и сфокусирован на создании атмосферы конкретного вечера. Удовольствие от атмосферы этого места (к сожалению, ныне закрытого) помогло Паркеру создать из простых идей прекрасную многослойную, плавно меняющуюся четырехмерную композицию.

Отзывы о товаре Jeff Parker - The Way Out Of Easy (0789993994991) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993994991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jeff Parker
Альбом (сингл)
The Way Out Of Easy
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Freakadelic Late Autumn Easy Way Out Chrome Dome
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
В своем первом музыкальном проекте после получившего признание критиков выступления в 2022 году на Mondays at Enfield Tennis Academy, Джефф Паркер и его ETA IVtet исследуют глубины импровизированных джазовых ритмов в композиции The Way Out of Easy. В состав группы входят давние участники Анна Баттерсс (Джейсон Исбелл, SML) на контрабасе, Джош Джонсон (Мешелл Ндегеочелло, SML) на саксофоне и Джей Беллероуз (Элтон Джон, Punch Brothers). Выбор композиций тщательно продуман и сфокусирован на создании атмосферы конкретного вечера. Удовольствие от атмосферы этого места (к сожалению, ныне закрытого) помогло Паркеру создать из простых идей прекрасную многослойную, плавно меняющуюся четырехмерную композицию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jeff Parker - The Way Out Of Easy (0789993994991) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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