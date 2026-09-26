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Steve Hackett - The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall (Box) (0198028906814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve Hackett - The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall (Box) (0198028906814) виниловая пластинка

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Steve Hackett - The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall (Box) (0198028906814) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hackett - The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall (Box) (0198028906814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Hackett - The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall (Box) (0198028906814) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hackett - The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall (Box) (0198028906814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750025
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Steve Hackett - The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall (Box) (0198028906814) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028906814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
People of the Smoke, Circo Inferno, These Passing Clouds, The Devil S Cathedral, Hands of the Priestess, A Tower Struck Down, Low Notes and High Hopes, Camino Royale, Every Day, Shadow of the Hierophant, The Lamb Lies Down On Broadway, Fly On a Windshield, Broadway Melody of 1974, Hairless Heart, Carpet Crawlers, The Chamber of 32 Doors, Lilywhite Lilith, The Lamia, It, Dancing With the Moonlit Knight, The Cinema Show, Aisle of Plenty, Firth of Fifth, Los Endos
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hackett - The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall (Box) (0198028906814) виниловая пластинка

Стив Хакетт с гордостью представляет «The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall», потрясающий аудиовизуальный документ его шоу в легендарном лондонском зале в октябре 2024 года. Стив и его группа отмечают 50-летие легендарного концептуального альбома Genesis «The Lamb Lies Down On Broadway»

Отзывы о товаре Steve Hackett - The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall (Box) (0198028906814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028906814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
People of the Smoke, Circo Inferno, These Passing Clouds, The Devil S Cathedral, Hands of the Priestess, A Tower Struck Down, Low Notes and High Hopes, Camino Royale, Every Day, Shadow of the Hierophant, The Lamb Lies Down On Broadway, Fly On a Windshield, Broadway Melody of 1974, Hairless Heart, Carpet Crawlers, The Chamber of 32 Doors, Lilywhite Lilith, The Lamia, It, Dancing With the Moonlit Knight, The Cinema Show, Aisle of Plenty, Firth of Fifth, Los Endos
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Стив Хакетт с гордостью представляет «The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall», потрясающий аудиовизуальный документ его шоу в легендарном лондонском зале в октябре 2024 года. Стив и его группа отмечают 50-летие легендарного концептуального альбома Genesis «The Lamb Lies Down On Broadway»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Hackett - The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall (Box) (0198028906814) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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