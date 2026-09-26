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John Coltrane - Ascension I & II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - Ascension I & II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка

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John Coltrane - Ascension I &amp; II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Ascension I &amp; II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Ascension I &amp; II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Ascension I & II
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Ascension I &amp; II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Ascension I &amp; II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Ascension I &amp; II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750022
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Загружаем...
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John Coltrane - Ascension I & II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0199957117982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Ascension I & II
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Edition I: Ascension (Part 1), Ascension (Part 2), Edition II: Ascension (Part 1), Ascension (Part 2)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Ascension I & II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка

Когда Джон Колтрейн записывал альбом «Ascension» на лейбле Impulse! Records в 1965 году, он был одним из самых успешных джазовых музыкантов как в художественном, так и в коммерческом плане. Альбом состоит из почти 40-минутной композиции, записанной в двух разных дублях (Edition I и Edition II) во время одной сессии 28 июня 1965 года в студии Руди Ван Гелдера в Энглвуд-Клифс. Эти два дубля теперь впервые представлены вместе на двойном LP в серии «Verve Vault». Серия Verve Vault: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Райана К. Смита из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Гейтфолд с оригинальным культовым оформлением. Для записи Колтрейн расширил свой высокопрофессиональный квартет на семь музыкантов, создав своего рода биг-бэнд. Музыка на альбоме, ознаменовавшая решающий поворот Колтрейна к авангарду, чередуется между плотно структурированными коллективными импровизациями и продолжительными сольными фрагментами, высвобождая настоящий вихрь звука.

Отзывы о товаре John Coltrane - Ascension I & II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0199957117982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Ascension I & II
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Edition I: Ascension (Part 1), Ascension (Part 2), Edition II: Ascension (Part 1), Ascension (Part 2)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Описание
Когда Джон Колтрейн записывал альбом «Ascension» на лейбле Impulse! Records в 1965 году, он был одним из самых успешных джазовых музыкантов как в художественном, так и в коммерческом плане. Альбом состоит из почти 40-минутной композиции, записанной в двух разных дублях (Edition I и Edition II) во время одной сессии 28 июня 1965 года в студии Руди Ван Гелдера в Энглвуд-Клифс. Эти два дубля теперь впервые представлены вместе на двойном LP в серии «Verve Vault». Серия Verve Vault: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Райана К. Смита из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Гейтфолд с оригинальным культовым оформлением. Для записи Колтрейн расширил свой высокопрофессиональный квартет на семь музыкантов, создав своего рода биг-бэнд. Музыка на альбоме, ознаменовавшая решающий поворот Колтрейна к авангарду, чередуется между плотно структурированными коллективными импровизациями и продолжительными сольными фрагментами, высвобождая настоящий вихрь звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Ascension I & II (Analogue) (0199957117982) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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