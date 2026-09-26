Top.Mail.Ru
The Royal Philharmonic Orchestra - Classic Movie Melodies (coloured) (9010974032250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Royal Philharmonic Orchestra - Classic Movie Melodies (coloured) (9010974032250) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Royal Philharmonic Orchestra - Classic Movie Melodies (coloured) (9010974032250) виниловая пластинка - фото 1
The Royal Philharmonic Orchestra - Classic Movie Melodies (coloured) (9010974032250) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Classic Movie Melodies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Royal Philharmonic Orchestra - Classic Movie Melodies (coloured) (9010974032250) виниловая пластинка - фото 1
  • The Royal Philharmonic Orchestra - Classic Movie Melodies (coloured) (9010974032250) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Royal Philharmonic Orchestra - Classic Movie Melodies (coloured) (9010974032250) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama International
Barcode
[9010974032250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Classic Movie Melodies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
2001 - A Space Odyssey, Doctor Zhivago, The Godfather, Romeo And Juliet, Love Story, Rich And Famous, Gone With The Wind, Platoon, Lawrence of Arabia
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Royal Philharmonic Orchestra - Classic Movie Melodies (coloured) (9010974032250) виниловая пластинка

Альбом Classic Movie Melodies представляет самые знаковые темы из классических фильмов в исполнении Королевского филармонического оркестра под управлением дирижера Карла Дэвиса. Подборка включает мелодии из таких фильмов, как «Крестный отец», «Унесённые ветром», «2001: Космическая одиссея», «Ромео и Джульетта» и других Издание на цветном виниле От эпической атмосферы «2001: A Space Odyssey» к нежной романтике «Doctor Zhivago» и драматизму «Rich and Famous», каждый спектакль захватывает вневременные эмоции, которые сделали эти фильмы незабываемыми. Под вдохновенным руководством Дэвиса эти классические мелодии выходят за рамки экрана. Классические мелодии кино - это и дань истории кино, и демонстрация оркестрового артистизма в его лучшем виде.

Отзывы о товаре The Royal Philharmonic Orchestra - Classic Movie Melodies (coloured) (9010974032250) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama International
Barcode
[9010974032250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Classic Movie Melodies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
2001 - A Space Odyssey, Doctor Zhivago, The Godfather, Romeo And Juliet, Love Story, Rich And Famous, Gone With The Wind, Platoon, Lawrence of Arabia
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Альбом Classic Movie Melodies представляет самые знаковые темы из классических фильмов в исполнении Королевского филармонического оркестра под управлением дирижера Карла Дэвиса. Подборка включает мелодии из таких фильмов, как «Крестный отец», «Унесённые ветром», «2001: Космическая одиссея», «Ромео и Джульетта» и других Издание на цветном виниле От эпической атмосферы «2001: A Space Odyssey» к нежной романтике «Doctor Zhivago» и драматизму «Rich and Famous», каждый спектакль захватывает вневременные эмоции, которые сделали эти фильмы незабываемыми. Под вдохновенным руководством Дэвиса эти классические мелодии выходят за рамки экрана. Классические мелодии кино - это и дань истории кино, и демонстрация оркестрового артистизма в его лучшем виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Royal Philharmonic Orchestra - Classic Movie Melodies (coloured) (9010974032250) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...