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Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка

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Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка - фото 1
Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка - фото 2
Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
Kabsha
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка - фото 1
  • Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка - фото 2
  • Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750011
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Загружаем...
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Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка
5 590 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241451355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
Kabsha
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
GCCG Blues, Soulful Drums, M, Kabsha, I Want To Talk About You, Little Feet
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка

Альбом Kabsha, первоначально выпущенный на лейбле Theresa в 1980 году, широко считается одной из лучших работ Идриса Мухаммада в качестве лидера группы. Записанный сразу после его работы над альбомом Pharoah Sanders' Journey to the One этот альбом демонстрирует, как «супер-барабанщик» руководит мощным ансамблем, исполняющим музыку в минималистичном и прямолинейном стиле, основанном на чистом ритме и мелодии. В записи приняли участие титаны тенорового саксофона Фараон Сандерс и Джордж Коулман, и композиция сочетает в себе энергичный бибоп с глубокой духовной составляющей. Kabsha запечатлела важный этап в карьере Мухаммеда и его долгосрочное музыкальное сотрудничество с Сандерсом, демонстрируя ритмическое мастерство, которое сделало его краеугольным камнем духовной и пост-боп сцены 1980-х годов. Альбом Kabsha был выпущен на 180-граммовом виниле прозрачного индиго/темно-розового мраморного цвета, изготовленном методом одноэтапного прессования, к Дню музыкальных магазинов 18 апреля 2026 года, ограниченным тиражом всего в 1700 экземпляров по всему миру. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.

Отзывы о товаре Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241451355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
Kabsha
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
GCCG Blues, Soulful Drums, M, Kabsha, I Want To Talk About You, Little Feet
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Альбом Kabsha, первоначально выпущенный на лейбле Theresa в 1980 году, широко считается одной из лучших работ Идриса Мухаммада в качестве лидера группы. Записанный сразу после его работы над альбомом Pharoah Sanders' Journey to the One этот альбом демонстрирует, как «супер-барабанщик» руководит мощным ансамблем, исполняющим музыку в минималистичном и прямолинейном стиле, основанном на чистом ритме и мелодии. В записи приняли участие титаны тенорового саксофона Фараон Сандерс и Джордж Коулман, и композиция сочетает в себе энергичный бибоп с глубокой духовной составляющей. Kabsha запечатлела важный этап в карьере Мухаммеда и его долгосрочное музыкальное сотрудничество с Сандерсом, демонстрируя ритмическое мастерство, которое сделало его краеугольным камнем духовной и пост-боп сцены 1980-х годов. Альбом Kabsha был выпущен на 180-граммовом виниле прозрачного индиго/темно-розового мраморного цвета, изготовленном методом одноэтапного прессования, к Дню музыкальных магазинов 18 апреля 2026 года, ограниченным тиражом всего в 1700 экземпляров по всему миру. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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