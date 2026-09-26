Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Idris Muhammad - Kabsha (Analogue One-Step Pressing) (coloured) (4895241451355) виниловая пластинка
Альбом Kabsha, первоначально выпущенный на лейбле Theresa в 1980 году, широко считается одной из лучших работ Идриса Мухаммада в качестве лидера группы. Записанный сразу после его работы над альбомом Pharoah Sanders' Journey to the One этот альбом демонстрирует, как «супер-барабанщик» руководит мощным ансамблем, исполняющим музыку в минималистичном и прямолинейном стиле, основанном на чистом ритме и мелодии. В записи приняли участие титаны тенорового саксофона Фараон Сандерс и Джордж Коулман, и композиция сочетает в себе энергичный бибоп с глубокой духовной составляющей. Kabsha запечатлела важный этап в карьере Мухаммеда и его долгосрочное музыкальное сотрудничество с Сандерсом, демонстрируя ритмическое мастерство, которое сделало его краеугольным камнем духовной и пост-боп сцены 1980-х годов. Альбом Kabsha был выпущен на 180-граммовом виниле прозрачного индиго/темно-розового мраморного цвета, изготовленном методом одноэтапного прессования, к Дню музыкальных магазинов 18 апреля 2026 года, ограниченным тиражом всего в 1700 экземпляров по всему миру. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
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