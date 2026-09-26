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Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка

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Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка - фото 1
Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка - фото 2
Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка - фото 3
Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Susan Wong
Альбом (сингл)
Close To You
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка - фото 1
  • Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка - фото 2
  • Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка - фото 3
  • Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750010
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241453083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Susan Wong
Альбом (сингл)
Close To You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Killing Me Softly, I'm Easy, Fly Me To The Moon, Close To You, Love Will Keep Us Alive, Stay Awhile, Do You Wanna Dance?, This Masquerade, Do That To Me One More Time, Desperado, I Just Fall In Love Again
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка

Дебютный альбом Сьюзан Вонг, впервые выпущенный в 2002 году. Интимный вокал, мягкие джазовые и поп-аранжировки и спокойная аудиофильская подача делают альбом одним из наиболее известных релизов певицы. Данное издание — лимитированный ремастер на 180-граммовом золотом виниле в формате One-Step, выпущенный к Record Store Day 2026.

Отзывы о товаре Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241453083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Susan Wong
Альбом (сингл)
Close To You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Killing Me Softly, I'm Easy, Fly Me To The Moon, Close To You, Love Will Keep Us Alive, Stay Awhile, Do You Wanna Dance?, This Masquerade, Do That To Me One More Time, Desperado, I Just Fall In Love Again
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Дебютный альбом Сьюзан Вонг, впервые выпущенный в 2002 году. Интимный вокал, мягкие джазовые и поп-аранжировки и спокойная аудиофильская подача делают альбом одним из наиболее известных релизов певицы. Данное издание — лимитированный ремастер на 180-граммовом золотом виниле в формате One-Step, выпущенный к Record Store Day 2026.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Susan Wong - Close To You (Audiophile One-Step Pressing) (coloured) (4895241453083) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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