John Barbirolli - Brahms: Symphony No.2 (Analogue) (4907034226092) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Barbirolli
Альбом (сингл)
Brahms: Symphony No.2
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб.
В наличии
Код товара: 750009
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Характеристики
Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034226092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Barbirolli
Альбом (сингл)
Brahms: Symphony No.2
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1st Movemellegro Non Troppo 2nd Movemedagio Non Troppo 3rd Movemellegretto Grazioso (Quasi Andantino) -Presto Ma Non Assai-Tempo, 4th Movemellegro Con Spirito, “Tragic Overture, Op.81”
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Barbirolli - Brahms: Symphony No.2 (Analogue) (4907034226092) виниловая пластинка
Из множества записей «Второй симфонии» Брамса этот диск в исполнении сэра Джона Барбиролли с Венским филармоническим оркестром считается самым прекрасным. Свежее, гибкое и богатое вокальное исполнение поистине уникально для Барбиролли. Поистине романтическое исполнение.
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Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034226092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Barbirolli
Альбом (сингл)
Brahms: Symphony No.2
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1st Movemellegro Non Troppo 2nd Movemedagio Non Troppo 3rd Movemellegretto Grazioso (Quasi Andantino) -Presto Ma Non Assai-Tempo, 4th Movemellegro Con Spirito, “Tragic Overture, Op.81”
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Из множества записей «Второй симфонии» Брамса этот диск в исполнении сэра Джона Барбиролли с Венским филармоническим оркестром считается самым прекрасным. Свежее, гибкое и богатое вокальное исполнение поистине уникально для Барбиролли. Поистине романтическое исполнение.
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John Barbirolli - Brahms: Symphony No.2 (Analogue) (4907034226092) виниловая пластинка - по цене 11740 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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