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Lorin Maazel - Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite (Analogue) (4907034225958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lorin Maazel - Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite (Analogue) (4907034225958) виниловая пластинка

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Lorin Maazel - Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite (Analogue) (4907034225958) виниловая пластинка - фото 1
Lorin Maazel - Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite (Analogue) (4907034225958) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lorin Maazel
Альбом (сингл)
Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorin Maazel - Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite (Analogue) (4907034225958) виниловая пластинка - фото 1
  • Lorin Maazel - Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite (Analogue) (4907034225958) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750008
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Самовывоз в Москве
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Lorin Maazel - Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite (Analogue) (4907034225958) виниловая пластинка
11 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034225958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lorin Maazel
Альбом (сингл)
Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
First Movement: Andante – Allegro energico, Second Movement: Andante, Third Movement: Scherzo, Fourth Movement: Finale (Quasi una fantasia), No.1 Intermezzo (Moderato), No.2 Ballade, No.3 Alla marcia
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorin Maazel - Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite (Analogue) (4907034225958) виниловая пластинка

Лимитированное издание на виниле весом 180 грамм. Ремастеринг выполнен с оригинальных мастер-лент! Запись произведена в венском зале Софиенсаал в марте 1963 года (сюита «Карелия») и в сентябре 1963 года (симфония).

Отзывы о товаре Lorin Maazel - Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite (Analogue) (4907034225958) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034225958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lorin Maazel
Альбом (сингл)
Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
First Movement: Andante – Allegro energico, Second Movement: Andante, Third Movement: Scherzo, Fourth Movement: Finale (Quasi una fantasia), No.1 Intermezzo (Moderato), No.2 Ballade, No.3 Alla marcia
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лимитированное издание на виниле весом 180 грамм. Ремастеринг выполнен с оригинальных мастер-лент! Запись произведена в венском зале Софиенсаал в марте 1963 года (сюита «Карелия») и в сентябре 1963 года (симфония).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lorin Maazel - Sibelius: Symphony No.1, Karelia Suite (Analogue) (4907034225958) виниловая пластинка - по цене 11740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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