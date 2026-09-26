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John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка

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John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка - фото 1
John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка - фото 2
John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Essential Works: 1956-1962
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750001
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Diggers Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Diggers Factory
Barcode
[3760300319963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Essential Works: 1956-1962
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dimples, Baby Lee, I love You Honey, Mama, You Got a Daughter, House Rent Boogie, Love Me All The Time, Boogie Chillun, Hobo Blues, Crawlin' Kingsnake, Maudie, I'm In The Mood02:28, I Wanna Walk, I'll Know Tonight, Run On, Whiskey And Wimmen, Dusty Road, I'm A Stranger, No Shoes, Want Ad Blues, Hard Headed Woman, Boom Boom, What Do You Say, Let's Make It, I'm Mad Again, Onions, She Shot Me Down, Good Rocking Mama
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Masters Of Rock (10)
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка

"Essential Works, The Vee-Jays Years, 1956 - 1962" — это коллекционная виниловая пластинка, представляющая лучшие треки легендарного лейбла Vee-Jay Records. На этом эксклюзивном издании собраны хиты золотой эры рок-н-ролла, блюза и ду-вопа, воссоздавая атмосферу 50-х и 60-х годов и демонстрируя влияние лейбла на музыкальную индустрию.

Отзывы о товаре John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Diggers Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Diggers Factory
Barcode
[3760300319963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
Essential Works: 1956-1962
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dimples, Baby Lee, I love You Honey, Mama, You Got a Daughter, House Rent Boogie, Love Me All The Time, Boogie Chillun, Hobo Blues, Crawlin' Kingsnake, Maudie, I'm In The Mood02:28, I Wanna Walk, I'll Know Tonight, Run On, Whiskey And Wimmen, Dusty Road, I'm A Stranger, No Shoes, Want Ad Blues, Hard Headed Woman, Boom Boom, What Do You Say, Let's Make It, I'm Mad Again, Onions, She Shot Me Down, Good Rocking Mama
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Masters Of Rock (10)
Страна производитель
Израиль
Описание
"Essential Works, The Vee-Jays Years, 1956 - 1962" — это коллекционная виниловая пластинка, представляющая лучшие треки легендарного лейбла Vee-Jay Records. На этом эксклюзивном издании собраны хиты золотой эры рок-н-ролла, блюза и ду-вопа, воссоздавая атмосферу 50-х и 60-х годов и демонстрируя влияние лейбла на музыкальную индустрию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lee Hooker - Essential Works: 1956-1962 (3760300319963) виниловая пластинка - купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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