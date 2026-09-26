Описание товара Seiji Ozawa - Respighi: Fontane Di Roma (Analogue, Original Source) (0028948680429) виниловая пластинка

Ни один современный итальянский композитор инструментальных произведений, исполнявшихся в концертных залах после Первой мировой войны, не добился такого успеха, как Отторино Респиги со своими четырехчастными симфоническими поэмами «Fontane di Roma» (1917), «Pini di Roma» (1924) и «Feste romane» (1929). Эти произведения ознаменовали великолепное возрождение программной музыки. Мастерство Респиги в оркестровке особенно примечательно, поскольку оно соперничало с такими оркестровыми композиторами, как Рихард Штраус и Морис Равель. Он использовал музыкальный язык, выведенный из многочисленных источников, своего рода «евроимпрессионизм», который не исключал влияния модернизма. Отторино Респиги сочинил первое оркестровое произведение, включающее граммофонные записи, вставив пение настоящего соловья в конце третьей части, «I pini del Gianicolo», своего цикла симфонических поэм «Pini di Roma» 1924 года. В оригинальной партитуре партия соловья исполняется на граммофоне, и Респиги точно указал, какую именно запись он хотел использовать: «Il canto dell'usignolo» с пластинки номер R. 6105 — итальянского издания серии акустических записей пения птиц, сделанных пионером звукозаписи Максом Хампе из Deutsche Grammophon в 1910 году в птичнике в Бремене. Когда эта запись была сделана Бостонским симфоническим оркестром в 1977 году (на 8-дорожечной аналоговой ленте), песня соловья не была записана во время оркестровых сессий, а была добавлена ??несколько недель спустя в Ганновере с дополнительной ленты во время микширования 2-дорожечной мастер-записи. Эта дополнительная лента больше не хранится в архиве. При подготовке этого переиздания для серии Original Source от DG продюсер Райнер Майяр решил использовать одну из оригинальных записей Хампе (которую выбрал сам Респиги), воспроизведя шеллаковую пластинку 1910 года (номер матрицы 7438r) на акустическом граммофоне в эхо-камере студии Эмиля Берлинера и сводя ее в реальном времени во время процесса монтажа.