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Andris Nelsons - Mahler: Symphony No.5 (0028948683826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andris Nelsons - Mahler: Symphony No.5 (0028948683826) виниловая пластинка

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Andris Nelsons - Mahler: Symphony No.5 (0028948683826) виниловая пластинка - фото 1
Andris Nelsons - Mahler: Symphony No.5 (0028948683826) виниловая пластинка - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Andris Nelsons
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.5
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andris Nelsons - Mahler: Symphony No.5 (0028948683826) виниловая пластинка - фото 1
  • Andris Nelsons - Mahler: Symphony No.5 (0028948683826) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749996
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Загружаем...
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Andris Nelsons - Mahler: Symphony No.5 (0028948683826) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948683826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Andris Nelsons
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.5
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Trauermarsch, St?rmisch bewegt, mit gr?sster Vehemenz, Kr?ftig, nicht zu schnell, Sehr langsam, Allegro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andris Nelsons - Mahler: Symphony No.5 (0028948683826) виниловая пластинка

Deutsche Grammophon выпускает захватывающее исполнение Пятой симфонии Венским филармоническим оркестром под управлением Андриса Нельсонса, записанное в 2022 году. Это издание на двойном виниле приглашает слушателей заново открыть для себя одно из центральных произведений симфонического репертуара. Андрис Нельсонс и Венский филармонический оркестр открывают свой долгожданный полный цикл симфонических произведений Малера на лейбле Deutsche Grammophon захватывающим исполнением Пятой симфонии. Этот релиз передает сияющее звучание оркестра и глубоко человечный подход Нельсонса к музыке Малера – одновременно интимный, экстатический и трансцендентный. Интенсивность исполнения и сияющее Adagietto представляют собой захватывающую прелюдию к предстоящему полному циклу, обещая один из самых значительных проектов, посвященных Малеру, в наше время. Нельсонс, следуя многогранной партитуре Малера, отличается тонким чувством контраста, переходов и эмоциональной глубины. В результате получается интерпретация, которая воспринимает драматизм произведения так же серьезно, как и его более легкие, почти эфирные моменты.

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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948683826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Andris Nelsons
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.5
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Trauermarsch, St?rmisch bewegt, mit gr?sster Vehemenz, Kr?ftig, nicht zu schnell, Sehr langsam, Allegro
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Deutsche Grammophon выпускает захватывающее исполнение Пятой симфонии Венским филармоническим оркестром под управлением Андриса Нельсонса, записанное в 2022 году. Это издание на двойном виниле приглашает слушателей заново открыть для себя одно из центральных произведений симфонического репертуара. Андрис Нельсонс и Венский филармонический оркестр открывают свой долгожданный полный цикл симфонических произведений Малера на лейбле Deutsche Grammophon захватывающим исполнением Пятой симфонии. Этот релиз передает сияющее звучание оркестра и глубоко человечный подход Нельсонса к музыке Малера – одновременно интимный, экстатический и трансцендентный. Интенсивность исполнения и сияющее Adagietto представляют собой захватывающую прелюдию к предстоящему полному циклу, обещая один из самых значительных проектов, посвященных Малеру, в наше время. Нельсонс, следуя многогранной партитуре Малера, отличается тонким чувством контраста, переходов и эмоциональной глубины. В результате получается интерпретация, которая воспринимает драматизм произведения так же серьезно, как и его более легкие, почти эфирные моменты.
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Отзывы


Andris Nelsons - Mahler: Symphony No.5 (0028948683826) виниловая пластинка - по цене 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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