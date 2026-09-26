Top.Mail.Ru
Joe Hisaishi - Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World (0028948776221) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joe Hisaishi - Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World (0028948776221) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joe Hisaishi - Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World (0028948776221) виниловая пластинка - фото 1
Joe Hisaishi - Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World (0028948776221) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Hisaishi - Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World (0028948776221) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Hisaishi - Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World (0028948776221) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749994
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Hisaishi - Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World (0028948776221) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948776221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Fast, Moderate, Slow, Moderate, Slow, Moderate, Fast Collapse, Paul, D.E.A.D., Beyond The World, Recomposed By Joe Hisaishe End Of The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Hisaishi - Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World (0028948776221) виниловая пластинка

Совершенно новый концертный альбом Джо Хисаиши, включающий репертуар «Конец света» (композитор Хисаиши) и «Музыка пустыни» (автор Стив Райх). В записи приняли участие Futures Orchestra Classics и Токийский филармонический хор. Альбом был записан в Suntory Hall, Токио, 31 июля 2024 года. Джо запустил серию концертов «JOE HISAISHI FUTURE ORCHESTRA CLASSICS», чтобы представить любимые им произведения с точки зрения дирижера, сформировав новый оркестр «Future Orchestra Classics». В «Vol.1», вышедшем в июле 2019 года, он дирижировал новой интерпретацией 5-й и 7-й симфоний Бетховена, которая была встречена огромным восторгом. Благодаря этому успеху Джо продолжил серию и теперь представляет «Музыку пустыни» Стива Райха, а также свою собственную композицию «Конец света».

Отзывы о товаре Joe Hisaishi - Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World (0028948776221) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948776221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Fast, Moderate, Slow, Moderate, Slow, Moderate, Fast Collapse, Paul, D.E.A.D., Beyond The World, Recomposed By Joe Hisaishe End Of The World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Совершенно новый концертный альбом Джо Хисаиши, включающий репертуар «Конец света» (композитор Хисаиши) и «Музыка пустыни» (автор Стив Райх). В записи приняли участие Futures Orchestra Classics и Токийский филармонический хор. Альбом был записан в Suntory Hall, Токио, 31 июля 2024 года. Джо запустил серию концертов «JOE HISAISHI FUTURE ORCHESTRA CLASSICS», чтобы представить любимые им произведения с точки зрения дирижера, сформировав новый оркестр «Future Orchestra Classics». В «Vol.1», вышедшем в июле 2019 года, он дирижировал новой интерпретацией 5-й и 7-й симфоний Бетховена, которая была встречена огромным восторгом. Благодаря этому успеху Джо продолжил серию и теперь представляет «Музыку пустыни» Стива Райха, а также свою собственную композицию «Конец света».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Hisaishi - Reich: The Desert Music/ Hisaishi: The End Of The World (0028948776221) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...