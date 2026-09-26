Seiji Ozawa - Dvorak: Symphony No.9 "From The New World" (Analogue) (0028948716067) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Dvorak: Symphony No.9 "From The New World"
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб.
В наличии
Код товара: 749982
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948716067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Dvorak: Symphony No.9 "From The New World"
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95, B. 178 "From the New World" I. Adagio - Allegro molto (Original Version), Largo (Original Version), Scherzo. Molto vivace (Original Version), Allegro con fuoco (Original Version), Carnival Overture, B. 169
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Decca Pure Analogue Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Seiji Ozawa - Dvorak: Symphony No.9 "From The New World" (Analogue) (0028948716067) виниловая пластинка
9-я симфония Антонина Дворжака «Из Нового Света» в блестящем исполнении Сейдзи Одзавы и Симфонического оркестра Сан-Франциско. Лимитированное издание на 180 г виниле в серии Decca Pure Analogue, представляющей самые выдающиеся записи непосредственно из архивов Decca и Philips Полностью аналоговый тракт без цифровой обработки звука. Винил нарезан напрямую с оригинальной четырехканальной (квадрофонической) мастер-ленты 1975 года инженером Райнером Майярдом в Emil Berliner Studios. Винил 180 грамм отпрессован на заводе Pallas в Германии
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948716067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Dvorak: Symphony No.9 "From The New World"
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95, B. 178 "From the New World" I. Adagio - Allegro molto (Original Version), Largo (Original Version), Scherzo. Molto vivace (Original Version), Allegro con fuoco (Original Version), Carnival Overture, B. 169
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Decca Pure Analogue Series
Страна производитель
Германия
9-я симфония Антонина Дворжака «Из Нового Света» в блестящем исполнении Сейдзи Одзавы и Симфонического оркестра Сан-Франциско. Лимитированное издание на 180 г виниле в серии Decca Pure Analogue, представляющей самые выдающиеся записи непосредственно из архивов Decca и Philips Полностью аналоговый тракт без цифровой обработки звука. Винил нарезан напрямую с оригинальной четырехканальной (квадрофонической) мастер-ленты 1975 года инженером Райнером Майярдом в Emil Berliner Studios. Винил 180 грамм отпрессован на заводе Pallas в Германии
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Seiji Ozawa - Dvorak: Symphony No.9 "From The New World" (Analogue) (0028948716067) виниловая пластинка - стоимость товара 8260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Seiji Ozawa - Dvorak: Symphony No.9 "From The New World" (Analogue) (0028948716067) виниловая пластинка