Stephan Moccio - Scenes From A Velvet Room (0602488311472) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephan Moccio
Альбом (сингл)
Scenes From A Velvet Room
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 749981
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602488311472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephan Moccio
Альбом (сингл)
Scenes From A Velvet Room
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No te vayas, Fajas, Vaga, Running, Quisiera, Penso en voce, Grounded, It was 5am, In this body
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stephan Moccio - Scenes From A Velvet Room (0602488311472) виниловая пластинка
«Scenes From a Velvet Room» — четвертый сольный студийный альбом Стефана Моккио, запланированный к выходу летом 2026 года на лейбле Decca Records. Лимитированное издание на виниле Уроженец Онтарио Стефан Моккио построил карьеру, сочиняя мировые хиты для таких артистов, как Селин Дион («A New Day Has Come»), Майли Сайрус («Wrecking Ball») и The Weeknd («Earned It»). До этого успеха он оттачивал свое мастерство, выступая шесть вечеров в неделю в качестве штатного пианиста в лобби отеля Four Seasons в Торонто. Этот опыт, оказавший значительное влияние на его творчество, вдохновил на создание «Scenes from a Velvet Room». Альбом предлагает меланхоличное, наполненное джазом музыкальное повествование.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВетлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитFleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602488311472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephan Moccio
Альбом (сингл)
Scenes From A Velvet Room
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No te vayas, Fajas, Vaga, Running, Quisiera, Penso en voce, Grounded, It was 5am, In this body
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Scenes From a Velvet Room» — четвертый сольный студийный альбом Стефана Моккио, запланированный к выходу летом 2026 года на лейбле Decca Records. Лимитированное издание на виниле Уроженец Онтарио Стефан Моккио построил карьеру, сочиняя мировые хиты для таких артистов, как Селин Дион («A New Day Has Come»), Майли Сайрус («Wrecking Ball») и The Weeknd («Earned It»). До этого успеха он оттачивал свое мастерство, выступая шесть вечеров в неделю в качестве штатного пианиста в лобби отеля Four Seasons в Торонто. Этот опыт, оказавший значительное влияние на его творчество, вдохновил на создание «Scenes from a Velvet Room». Альбом предлагает меланхоличное, наполненное джазом музыкальное повествование.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Stephan Moccio - Scenes From A Velvet Room (0602488311472) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Stephan Moccio - Scenes From A Velvet Room (0602488311472) виниловая пластинка