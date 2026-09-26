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Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка

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Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка - фото 1
Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка - фото 2
Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zubin Mehta
Альбом (сингл)
Varese: Arcana, Integrales, Lonisation
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка - фото 1
  • Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка - фото 2
  • Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749980
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Загружаем...
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Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка
8 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948716050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zubin Mehta
Альбом (сингл)
Varese: Arcana, Integrales, Lonisation
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Arcana, Int?grales, Ionisation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Decca Pure Analogue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка

Альбом Зубина Меты 1971 года, включающий оркестровые произведения Эдгара Вареза, записанный с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, был высоко оценен журналом Gramophone за «виртуозное исполнение» и «образцовую запись». В этом году дирижеру исполняется 90 лет, и эта запись — с ее потрясающим оформлением — напоминает нам о Мете на пике его карьеры, когда он был молод и полон энергии, покоряя международную сцену благодаря захватывающим дух записям, выпущенным Decca. Лимитированное издание на 180 г виниле в серии Decca Pure Analogue, представляющей самые выдающиеся записи непосредственно из архивов Decca и Philips Три произведения, представленные здесь, являются наилучшим способом вхождения в творчество Эдгара Вареза, французского композитора, жившего в США. «Я стал своего рода дьявольским Парсифалем, ищущим не Святой Грааль, а бомбу, которая взорвет музыкальный мир, открыв брешь, через которую могли бы проникнуть все его звуки, звуки, которые в то время — а иногда и сегодня — назывались шумами». Эта фраза самого Эдгара Вареза невероятно точно описывает его новаторскую и нетрадиционную поэтику. Записанные Decca в Ройс-холле, Лос-Анджелес, в апреле 1971 года, оригинальные стереоленты были для этого издания на виниле ремастированы Райнером Майяром и нарезаны Сидни К. Мейером в Emil Berliner Studios.

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948716050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zubin Mehta
Альбом (сингл)
Varese: Arcana, Integrales, Lonisation
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Arcana, Int?grales, Ionisation
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Decca Pure Analogue Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом Зубина Меты 1971 года, включающий оркестровые произведения Эдгара Вареза, записанный с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, был высоко оценен журналом Gramophone за «виртуозное исполнение» и «образцовую запись». В этом году дирижеру исполняется 90 лет, и эта запись — с ее потрясающим оформлением — напоминает нам о Мете на пике его карьеры, когда он был молод и полон энергии, покоряя международную сцену благодаря захватывающим дух записям, выпущенным Decca. Лимитированное издание на 180 г виниле в серии Decca Pure Analogue, представляющей самые выдающиеся записи непосредственно из архивов Decca и Philips Три произведения, представленные здесь, являются наилучшим способом вхождения в творчество Эдгара Вареза, французского композитора, жившего в США. «Я стал своего рода дьявольским Парсифалем, ищущим не Святой Грааль, а бомбу, которая взорвет музыкальный мир, открыв брешь, через которую могли бы проникнуть все его звуки, звуки, которые в то время — а иногда и сегодня — назывались шумами». Эта фраза самого Эдгара Вареза невероятно точно описывает его новаторскую и нетрадиционную поэтику. Записанные Decca в Ройс-холле, Лос-Анджелес, в апреле 1971 года, оригинальные стереоленты были для этого издания на виниле ремастированы Райнером Майяром и нарезаны Сидни К. Мейером в Emil Berliner Studios.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка - по цене 8140 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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