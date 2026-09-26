Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Zubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) (0028948716050) виниловая пластинка
Альбом Зубина Меты 1971 года, включающий оркестровые произведения Эдгара Вареза, записанный с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, был высоко оценен журналом Gramophone за «виртуозное исполнение» и «образцовую запись». В этом году дирижеру исполняется 90 лет, и эта запись — с ее потрясающим оформлением — напоминает нам о Мете на пике его карьеры, когда он был молод и полон энергии, покоряя международную сцену благодаря захватывающим дух записям, выпущенным Decca. Лимитированное издание на 180 г виниле в серии Decca Pure Analogue, представляющей самые выдающиеся записи непосредственно из архивов Decca и Philips Три произведения, представленные здесь, являются наилучшим способом вхождения в творчество Эдгара Вареза, французского композитора, жившего в США. «Я стал своего рода дьявольским Парсифалем, ищущим не Святой Грааль, а бомбу, которая взорвет музыкальный мир, открыв брешь, через которую могли бы проникнуть все его звуки, звуки, которые в то время — а иногда и сегодня — назывались шумами». Эта фраза самого Эдгара Вареза невероятно точно описывает его новаторскую и нетрадиционную поэтику. Записанные Decca в Ройс-холле, Лос-Анджелес, в апреле 1971 года, оригинальные стереоленты были для этого издания на виниле ремастированы Райнером Майяром и нарезаны Сидни К. Мейером в Emil Berliner Studios.
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