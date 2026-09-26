The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (0711297534412) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (0711297534412) виниловая пластинка
Альбом "The Turn Of A Friendly Card" был впервые выпущен в ноябре 1980 года и стал пятым альбомом группы The Alan Parsons Project, детища композитора, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона и известного продюсера и звукоинженера Алана Парсонса. Вдохновленный временем, проведенным Эриком Вулфсоном и Аланом Парсонсом в Монте-Карло, этот легендарный альбом был записан в Париже. В записи приняли участие такие музыканты, как Иэн Бэрнсон (гитара), Дэвид Патон (бас) и Стюарт Эллиотт (ударные), а Эрик Вулфсон играл на клавишных и исполнял вокальные партии вместе с Элмером Гантри, Крисом Рейнбоу и Ленни Закатеком. «The Turn of a Friendly Card» стал одним из самых продаваемых альбомов Alan Parsons Project, получив золотой статус во многих европейских странах и США. Альбом включал в себя такие классические композиции, как «Games People Play», «Time», «The Gold Bug» и сюиту «The Turn of a Friendly», которая доминировала на второй стороне альбома. Многомиллионный альбом The Alan Parsons Project "The Turn of a Friendly Card", их знаменитый шедевр в стиле прогрессивного попа, переиздается в различных форматах.
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