The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Fratellis - In Your Own Sweet Time (coloured) (0711297529418) виниловая пластинка
Группа Fratellis по-прежнему великолепна. Они вернулись: в 2018 году группа The Fratellis возвращается из студии со своим новым, пятым альбомом. "In Your Own Sweet Time" — продолжение песни "Eyes Wide, Tongue Tied", с которой шотландское трио в последний раз покорило британский Топ-20. На альбоме «In Your Own Sweet Time» вас ждут одиннадцать новых песен, которые, как обычно, можно отнести к инди-попу и альтернативному року, фолк-панку и бритпопу. За свою 13-летнюю карьеру Джон (вокал, гитара), Минс (вокал, ударные) и Барри (бас) не утратили энтузиазма к игре. Тем не менее, очевидно, что их звучание со временем стало более зрелым. Группа The Fratellis продемонстрировала, как именно это звучит, в конце 2017 года, выпустив первый сингл с альбома «In Your Own Sweet Time»: «The Next Time We Wed». Для работы над альбомом группа сотрудничала с настоящим профессионалом и давним знакомым: Тони Хоффер уже работал за пультом у Бека, The Kooks, Depeche Mode, а также над дебютным альбомом Fratellis «Costello Music». Они были и останутся опорой британского рока: группа The Fratellis. Их новый альбом "In Your Own Sweet Time" это доказывает.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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