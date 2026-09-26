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The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка

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The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка - фото 1
The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Death By Rock And Roll
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749968
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072764743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Death By Rock And Roll
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sideeath By Rock And Roll, Only Love Can Save Me Now (feat. Matt Cameron & Kim Thayil), And So It Went (feat. Tom Morello), 25, Sidey Bones, Got So High, Broomsticks, Witches Burn, Sidetanding At The Wall, Turning Gold, Rock And Roll Heaven, Harley Darling, Sidetched
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка

Death By Rock And Roll — четвертый студийный альбом американской рок-группы The Pretty Reckless во главе с Тейлором Момсен, вышедший в 2021 году и получивший переиздание в начале 2026 года. Этот релиз стал для коллектива новой вехой и актом эмоционального возрождения. Пластинка создавалась в период тяжелых потрясений: группа переживала смерть близкого друга и культового музыканта Криса Корнелла, а вскоре в аварии погиб их бессменный продюсер Като Кхандвала. Вся боль, ярость и надежда музыкантов вылились в бескомпромиссные рок-гимны. Альбом дебютировал на вершинах рок-чартов, а титульный трек закрепил за группой статус одного из главных женских голосов в современной тяжелой музыке. Данное издание отпечатано на двух 180-граммовых тяжелых виниловых пластинках формата Gatefold (разворотный конверт), где первые три стороны отведены под музыку, а четвертая содержит декоративную гравировку (Etched). Каждая сторона винила обладает своей атмосферой — от тяжелых риффов к меланхоличным балладам.

Отзывы о товаре The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072764743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Death By Rock And Roll
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sideeath By Rock And Roll, Only Love Can Save Me Now (feat. Matt Cameron & Kim Thayil), And So It Went (feat. Tom Morello), 25, Sidey Bones, Got So High, Broomsticks, Witches Burn, Sidetanding At The Wall, Turning Gold, Rock And Roll Heaven, Harley Darling, Sidetched
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Death By Rock And Roll — четвертый студийный альбом американской рок-группы The Pretty Reckless во главе с Тейлором Момсен, вышедший в 2021 году и получивший переиздание в начале 2026 года. Этот релиз стал для коллектива новой вехой и актом эмоционального возрождения. Пластинка создавалась в период тяжелых потрясений: группа переживала смерть близкого друга и культового музыканта Криса Корнелла, а вскоре в аварии погиб их бессменный продюсер Като Кхандвала. Вся боль, ярость и надежда музыкантов вылились в бескомпромиссные рок-гимны. Альбом дебютировал на вершинах рок-чартов, а титульный трек закрепил за группой статус одного из главных женских голосов в современной тяжелой музыке. Данное издание отпечатано на двух 180-граммовых тяжелых виниловых пластинках формата Gatefold (разворотный конверт), где первые три стороны отведены под музыку, а четвертая содержит декоративную гравировку (Etched). Каждая сторона винила обладает своей атмосферой — от тяжелых риффов к меланхоличным балладам.
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Отзывы


The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll (0888072764743) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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