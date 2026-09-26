John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
That's My Story
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749964
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072738379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
That's My Story
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I Need Some Money, Come On and See About Me, I m Wanderin, Democrat Man, I Want to Talk About You, Gonna Use My Rod, Wednesday Evenin Blues, No More Doggin, One of These Days, You re Leavin Me Baby, That s My Story
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка
«That's My Story» — альбом 1960 года легенды блюза Джона Ли Хукера, первоначально выпущенный на лейбле Riverside Records. Это издание было выпущено на 180-граммовом виниле компанией QRP и ремастерировано с оригинальных лент Мэтью Луттансом в The Mastering Lab (AAA). «That's My Story» был записан за одну сессию в студии Reeves Sound Studio в Нью-Йорке. Альбом отличается простым, минималистичным подходом к кантри-блюзу. Хукер играет на акустической гитаре в таких треках, как «I Need Some Money» и «No More Doggin'», создавая захватывающую коллекцию, в которой мастерски демонстрирует свое виртуозное мастерство.
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072738379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
That's My Story
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I Need Some Money, Come On and See About Me, I m Wanderin, Democrat Man, I Want to Talk About You, Gonna Use My Rod, Wednesday Evenin Blues, No More Doggin, One of These Days, You re Leavin Me Baby, That s My Story
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
«That's My Story» — альбом 1960 года легенды блюза Джона Ли Хукера, первоначально выпущенный на лейбле Riverside Records. Это издание было выпущено на 180-граммовом виниле компанией QRP и ремастерировано с оригинальных лент Мэтью Луттансом в The Mastering Lab (AAA). «That's My Story» был записан за одну сессию в студии Reeves Sound Studio в Нью-Йорке. Альбом отличается простым, минималистичным подходом к кантри-блюзу. Хукер играет на акустической гитаре в таких треках, как «I Need Some Money» и «No More Doggin'», создавая захватывающую коллекцию, в которой мастерски демонстрирует свое виртуозное мастерство.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Lee Hooker - That's My Story (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738379) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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