Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elisabeth Lohninger - Elisabeth Lohninger And Band (Audiophile) (4250701300718) виниловая пластинка
История этого альбома «немного длиннее». Такие счастливые случайности, когда даже в музыке целое больше, чем сумма его частей, действительно существуют. Элизабет Лонингер должна была выступить на Analog Days в 2022 году в сопровождении Акселя Фишбахера и его трио. Однако в 2022 году этому проекту помешали. Но Норберт Леманн не хотел упускать возможность для себя и любителей музыки увидеть Элизабет вживую и на записи. Поэтому он снова связался с ней по поводу Analogue Days 2023 года, и, к счастью, у Элизабет Лонингер нашлось время. У нее также были идеи относительно состава группы, и вскоре состав был утвержден: Кристин Корвизье, француженка, живущая в Кёльне, играющая на тенор-саксофоне, которая также уже некоторое время успешно выступает со своей собственной группой. Она обладает широким стилистическим диапазоном и играет с захватывающей дух энергией. Жан-Ив Юнг, французский виртуоз игры на фортепиано. Клифф Шмитт, опытный контрабасист, аккомпанировавший таким музыкантам, как Нора Джонс, Арт Гарфанкел, Тилль Брённер и Кертис Стигерс, на тысячах концертов. Алекс Бернат, превосходный барабанщик, несколько раз игравший с Элизабет Лонингер и являющийся, например, опорой группы. Рэй Грин, вокалист Santana. Недавно к нему обратилась группа Tower of Power. То, что эта пятерка сотворила тем вечером в октябре 2023 года в студии Bauer Studios, можно описать только словом «волшебно».
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