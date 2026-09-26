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Marc Romboy - Music Made For Aliens (Remixes) (4251804142922) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marc Romboy - Music Made For Aliens (Remixes) (4251804142922) виниловая пластинка

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Marc Romboy - Music Made For Aliens (Remixes) (4251804142922) виниловая пластинка - фото 1
Marc Romboy - Music Made For Aliens (Remixes) (4251804142922) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc Romboy
Альбом (сингл)
Music Made For Aliens
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marc Romboy - Music Made For Aliens (Remixes) (4251804142922) виниловая пластинка - фото 1
  • Marc Romboy - Music Made For Aliens (Remixes) (4251804142922) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749959
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Marc Romboy - Music Made For Aliens (Remixes) (4251804142922) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804142922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc Romboy
Альбом (сингл)
Music Made For Aliens
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Intelligence (Toto Chiavetta Remix), Aurora (Ivory Remix), Black Triangles (Bawrut Remix), Belgium (Chris Coe Remix), Exeter (Pfirter Remix), All Worlds, All Times (An On Bast Remix), Hanenda (Will Clarke Remix), Belgium (Josh Wink Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marc Romboy - Music Made For Aliens (Remixes) (4251804142922) виниловая пластинка

Music Made For Aliens (Remixes) — сборник ремиксов на альбом немецкого диджея и продюсера Марка Ромбоя, выпущенный в 2023 году. Релиз объединил работы актуальных техно-продюсеров и легенд электронной сцены. Издание на виниле Марк Ромбой (Marc Romboy) — влиятельный немецкий диджей, продюсер и композитор, стоявший у истоков европейской техно-сцены. Он известен как основатель лейбла Systematic Recordings и мастер создания мелодичного, энергичного техно с глубокими басовыми линиями. Ремиксы на альбом Марка сделали самые известные артисты, находящиеся сейчас на пике популярности, такие как Toto Chiavetta и Ivory (Innervisions), Bawrut (Ransom Note), Josh Wink (Ovum), Will Clarke, An On Bast и Chris Coe из Awesome Soundwave.

Отзывы о товаре Marc Romboy - Music Made For Aliens (Remixes) (4251804142922) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804142922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc Romboy
Альбом (сингл)
Music Made For Aliens
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Intelligence (Toto Chiavetta Remix), Aurora (Ivory Remix), Black Triangles (Bawrut Remix), Belgium (Chris Coe Remix), Exeter (Pfirter Remix), All Worlds, All Times (An On Bast Remix), Hanenda (Will Clarke Remix), Belgium (Josh Wink Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Music Made For Aliens (Remixes) — сборник ремиксов на альбом немецкого диджея и продюсера Марка Ромбоя, выпущенный в 2023 году. Релиз объединил работы актуальных техно-продюсеров и легенд электронной сцены. Издание на виниле Марк Ромбой (Marc Romboy) — влиятельный немецкий диджей, продюсер и композитор, стоявший у истоков европейской техно-сцены. Он известен как основатель лейбла Systematic Recordings и мастер создания мелодичного, энергичного техно с глубокими басовыми линиями. Ремиксы на альбом Марка сделали самые известные артисты, находящиеся сейчас на пике популярности, такие как Toto Chiavetta и Ivory (Innervisions), Bawrut (Ransom Note), Josh Wink (Ovum), Will Clarke, An On Bast и Chris Coe из Awesome Soundwave.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marc Romboy - Music Made For Aliens (Remixes) (4251804142922) виниловая пластинка - стоимость товара 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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