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Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка

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Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка - фото 1
Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка - фото 2
Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка - фото 3
Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Theo Parrish
Альбом (сингл)
First Floor Part 2
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка - фото 1
  • Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка - фото 2
  • Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка - фото 3
  • Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749958
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060100745541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Theo Parrish
Альбом (сингл)
First Floor Part 2
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Electric AlleyCat, JB's Edit, Dark Patterns, Heal Yourself And Move, Sky Walking
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка

Вторая часть дебютныого альбома детройтско-чикагского диджея Тео Пэрриша Лимитированное издание на двойном цветном виниле Как и одновременно переизданная первая часть, эта вторая коллекция выпущена на привлекательном «дымчатом» виниле. Пять длинных треков альбома одинаково великолепны: от коллажированных фанковых лупов и свободных дип-хаус барабанов открывающего трека «Electric Alleycat», и напряженного, фланжированного гитарного нарастания «Dark Patterns» с его искаженными инструментальными сэмплами, до необычного фьюжена дип-хауса и эйсид-хауса «Heal Yourself and Move» и ультра-дип-хаус-джазовости «Sky Walking».

Отзывы о товаре Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060100745541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Theo Parrish
Альбом (сингл)
First Floor Part 2
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Electric AlleyCat, JB's Edit, Dark Patterns, Heal Yourself And Move, Sky Walking
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Вторая часть дебютныого альбома детройтско-чикагского диджея Тео Пэрриша Лимитированное издание на двойном цветном виниле Как и одновременно переизданная первая часть, эта вторая коллекция выпущена на привлекательном «дымчатом» виниле. Пять длинных треков альбома одинаково великолепны: от коллажированных фанковых лупов и свободных дип-хаус барабанов открывающего трека «Electric Alleycat», и напряженного, фланжированного гитарного нарастания «Dark Patterns» с его искаженными инструментальными сэмплами, до необычного фьюжена дип-хауса и эйсид-хауса «Heal Yourself and Move» и ультра-дип-хаус-джазовости «Sky Walking».
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Theo Parrish - First Floor Part 2 (coloured) (5060100745541) виниловая пластинка - стоимость товара 5820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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