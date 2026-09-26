Top.Mail.Ru
Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка - фото 1
Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка - фото 2
Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка - фото 3
Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Theo Parrish
Альбом (сингл)
First Floor Part 1
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка - фото 1
  • Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка - фото 2
  • Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка - фото 3
  • Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749957
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060100745534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Theo Parrish
Альбом (сингл)
First Floor Part 1
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
First Floor Metaphor, Only The Beginning, Sweet Sticky, Paradise Architects, Love Is War For Miles
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка

Дебютный альбом детройтско-чикагского диджея Тео Пэрриша, "First Floor ", выпущенный первоначально в 1998 году. Как и оригинальный релиз 1998 года, альбом представлен в двух отдельных двойных изданиях. Лимитированное издание на двойном цветном виниле Этот альбом давно и прочно занял место в сердцах любителей хаус-музыки. Демонстрируя новаторское использование Тео программирования ударных и эффектов, его уникальное, свободное, но при этом плотное сочетание минималистичных элементов, доведенных до максимального, гипнотического эффекта, закрепило за ним репутацию современной классики и стало краеугольным камнем поистине легендарного статуса Тео. " First Floor " — один из тех альбомов, который преодолел жанровые границы и повлиял на слушателей всех мастей своей неповторимой, соул-ориентированной текстурой и грувом. Незаменимый альбом.

Отзывы о товаре Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5060100745534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Theo Parrish
Альбом (сингл)
First Floor Part 1
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
First Floor Metaphor, Only The Beginning, Sweet Sticky, Paradise Architects, Love Is War For Miles
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный альбом детройтско-чикагского диджея Тео Пэрриша, "First Floor ", выпущенный первоначально в 1998 году. Как и оригинальный релиз 1998 года, альбом представлен в двух отдельных двойных изданиях. Лимитированное издание на двойном цветном виниле Этот альбом давно и прочно занял место в сердцах любителей хаус-музыки. Демонстрируя новаторское использование Тео программирования ударных и эффектов, его уникальное, свободное, но при этом плотное сочетание минималистичных элементов, доведенных до максимального, гипнотического эффекта, закрепило за ним репутацию современной классики и стало краеугольным камнем поистине легендарного статуса Тео. " First Floor " — один из тех альбомов, который преодолел жанровые границы и повлиял на слушателей всех мастей своей неповторимой, соул-ориентированной текстурой и грувом. Незаменимый альбом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Theo Parrish - First Floor Part 1 (coloured) (5060100745534) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...