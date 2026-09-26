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The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка

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The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - фото 1
The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - фото 2
The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - фото 3
The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - фото 4
The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Data Mirage Tangram
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - фото 1
  • The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - фото 2
  • The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - фото 3
  • The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - фото 4
  • The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749949
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Характеристики

Бренд
Two Gentlemen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Two Gentlemen
Barcode
[7640153369376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Data Mirage Tangram
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Entre En Mati?re, Tear Up The Red Sky, Figure Sans Nom, Moon Above, All My Skin Standing, You Gave Me A Name, Everythem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Entre En Mati?re, Tear Up The Red Sky, Figure Sans Nom, Moon Above, All My Skin Standing, You Gave Me A Name, Everythem

Отзывы о товаре The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Two Gentlemen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Two Gentlemen
Barcode
[7640153369376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Data Mirage Tangram
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Entre En Mati?re, Tear Up The Red Sky, Figure Sans Nom, Moon Above, All My Skin Standing, You Gave Me A Name, Everythem
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Entre En Mati?re, Tear Up The Red Sky, Figure Sans Nom, Moon Above, All My Skin Standing, You Gave Me A Name, Everythem
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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