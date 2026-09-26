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The Afghan Whigs - Do To The Beast (0098787106114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Afghan Whigs - Do To The Beast (0098787106114) виниловая пластинка

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The Afghan Whigs - Do To The Beast (0098787106114) виниловая пластинка - фото 1
The Afghan Whigs - Do To The Beast (0098787106114) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Afghan Whigs
Альбом (сингл)
Do To The Beast
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Afghan Whigs - Do To The Beast (0098787106114) виниловая пластинка - фото 1
  • The Afghan Whigs - Do To The Beast (0098787106114) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749941
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Afghan Whigs - Do To The Beast (0098787106114) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787106114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Afghan Whigs
Альбом (сингл)
Do To The Beast
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Parked Outside, Matamoros, It Kills, Algiers, Lost In The Woods, The Lottery, Can Rova, Royal Cream, I Am Fire, These Sticks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Afghan Whigs - Do To The Beast (0098787106114) виниловая пластинка

Это был первый новый альбом группы за более чем 16 лет. При этом релиз вышел на Sub Pop — лейбле, который ранее уже выпускал работы коллектива (например, «Up in It» и «Congregation»)

Отзывы о товаре The Afghan Whigs - Do To The Beast (0098787106114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787106114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Afghan Whigs
Альбом (сингл)
Do To The Beast
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Parked Outside, Matamoros, It Kills, Algiers, Lost In The Woods, The Lottery, Can Rova, Royal Cream, I Am Fire, These Sticks
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Это был первый новый альбом группы за более чем 16 лет. При этом релиз вышел на Sub Pop — лейбле, который ранее уже выпускал работы коллектива (например, «Up in It» и «Congregation»)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Afghan Whigs - Do To The Beast (0098787106114) виниловая пластинка - купить по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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