Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка
После получивших признание перезаписей первых шести альбомов Modern Talking, Томас Андерс представляет в 2026 году альбом "The Best", в котором заключена суть этого особого проекта: сборник лучших хитов в новом звучании, дополненный совершенно новым синглом "The Best Is Yet To Come", который можно рассматривать как музыкальное обещание и впечатляюще расширяет эту главу необыкновенного путешествия. Лимитированное издание на двойном цветном 180 г виниле в гейтфолде. Песни Modern Talking вошли в историю музыки, дуэт остается одним из самых успешных немецких поп-исполнителей всех времен. Благодаря мировым хитам, таким как «You're My Heart, You're My Soul» и «Cheri Cheri Lady», дуэт сформировал звучание 80-х далеко за пределами Европы и охватил миллионы слушателей от Южной Америки до Азии. То, что эти треки не утратили своего великолепия даже спустя десятилетия, подтверждается их постоянным присутствием на радио, стриминговых платформах и концертах по всему миру. «The Best» выпущен как высококачественный сборник лучших моментов этого особого проекта в различных форматах. Музыкальное заявление, показывающее: история этих песен еще далека от завершения, потому что, как всем известно, лучшее еще впереди.
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