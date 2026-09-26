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Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка

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Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка - фото 3
Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: The Best
Жанр
Ретро
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка - фото 3
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749934
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Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759216056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: The Best
Жанр
Ретро
Трек-лист
You're My Heart, You're My Soul (Thomas' Version), You Can Win If You Want (Thomas' Version), Don't Fly Too High (New Bonus Track), Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), Don't Break My Soul (New Bonus Track), Love Society, Brother Louie (Thomas' Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version), Midnight Lover, Geronimo's Cadillac (Thomas' Version), Give Me Peace On Earth (Thomas' Version), Lonely Tears In Chinatown (Thomas' Version), Cherokee Highway, Jet Airliner (Thomas' Version
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка

После получивших признание перезаписей первых шести альбомов Modern Talking, Томас Андерс представляет в 2026 году альбом "The Best", в котором заключена суть этого особого проекта: сборник лучших хитов в новом звучании, дополненный совершенно новым синглом "The Best Is Yet To Come", который можно рассматривать как музыкальное обещание и впечатляюще расширяет эту главу необыкновенного путешествия. Лимитированное издание на двойном цветном 180 г виниле в гейтфолде. Песни Modern Talking вошли в историю музыки, дуэт остается одним из самых успешных немецких поп-исполнителей всех времен. Благодаря мировым хитам, таким как «You're My Heart, You're My Soul» и «Cheri Cheri Lady», дуэт сформировал звучание 80-х далеко за пределами Европы и охватил миллионы слушателей от Южной Америки до Азии. То, что эти треки не утратили своего великолепия даже спустя десятилетия, подтверждается их постоянным присутствием на радио, стриминговых платформах и концертах по всему миру. «The Best» выпущен как высококачественный сборник лучших моментов этого особого проекта в различных форматах. Музыкальное заявление, показывающее: история этих песен еще далека от завершения, потому что, как всем известно, лучшее еще впереди.

Отзывы о товаре Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759216056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: The Best
Жанр
Ретро
Трек-лист
You're My Heart, You're My Soul (Thomas' Version), You Can Win If You Want (Thomas' Version), Don't Fly Too High (New Bonus Track), Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), Don't Break My Soul (New Bonus Track), Love Society, Brother Louie (Thomas' Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version), Midnight Lover, Geronimo's Cadillac (Thomas' Version), Give Me Peace On Earth (Thomas' Version), Lonely Tears In Chinatown (Thomas' Version), Cherokee Highway, Jet Airliner (Thomas' Version
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
После получивших признание перезаписей первых шести альбомов Modern Talking, Томас Андерс представляет в 2026 году альбом "The Best", в котором заключена суть этого особого проекта: сборник лучших хитов в новом звучании, дополненный совершенно новым синглом "The Best Is Yet To Come", который можно рассматривать как музыкальное обещание и впечатляюще расширяет эту главу необыкновенного путешествия. Лимитированное издание на двойном цветном 180 г виниле в гейтфолде. Песни Modern Talking вошли в историю музыки, дуэт остается одним из самых успешных немецких поп-исполнителей всех времен. Благодаря мировым хитам, таким как «You're My Heart, You're My Soul» и «Cheri Cheri Lady», дуэт сформировал звучание 80-х далеко за пределами Европы и охватил миллионы слушателей от Южной Америки до Азии. То, что эти треки не утратили своего великолепия даже спустя десятилетия, подтверждается их постоянным присутствием на радио, стриминговых платформах и концертах по всему миру. «The Best» выпущен как высококачественный сборник лучших моментов этого особого проекта в различных форматах. Музыкальное заявление, показывающее: история этих песен еще далека от завершения, потому что, как всем известно, лучшее еще впереди.
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Thomas Anders - Sings Modern Talking: The Best (coloured) (4029759216056) виниловая пластинка - стоимость товара 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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