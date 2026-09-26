Top.Mail.Ru
Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 5
Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
EPiC: Elvis Presley In Concert
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 5
  • Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749928
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584153117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
EPiC: Elvis Presley In Concert
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Can't Help Falling In Love (EPiC Intro), Also Sprach Zarathustra/An American Trilogy (EPiC Version), That's All Right (EPiC Version), Tiger Man (EPiC Version), Wearin' That Night Life Look, Hound Dog (EPiC Version), Polk Salad Annie (EPiC Version), You've Lost That Loving Feeling (EPiC Version), Little Sister/Get Back (EPiC Version), Burning Love (EPiC Version), Never Been To Spain (EPiC Version), Love Me (Jamieson Shaw Remix), I Can't Stop Loving You (EPiC Version), Are You Lonesome Tonight? (E
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка

Откройте для себя Элвиса таким, каким вы его еще никогда не видели, с оригинальным саундтреком к фильму База Лурмана «Эпический: Элвис Пресли на концерте». В эту коллекцию вошли потрясающие выступления из фильма, включая новые миксы и свежие ремиксы классических хитов Элвиса, а также два эксклюзивных новых трека, которые сочетают и переосмысливают культовые выступления Элвиса, предлагая смелые, новаторские интерпретации, которые прославляют Короля совершенно по-новому.

Отзывы о товаре Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584153117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
EPiC: Elvis Presley In Concert
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Can't Help Falling In Love (EPiC Intro), Also Sprach Zarathustra/An American Trilogy (EPiC Version), That's All Right (EPiC Version), Tiger Man (EPiC Version), Wearin' That Night Life Look, Hound Dog (EPiC Version), Polk Salad Annie (EPiC Version), You've Lost That Loving Feeling (EPiC Version), Little Sister/Get Back (EPiC Version), Burning Love (EPiC Version), Never Been To Spain (EPiC Version), Love Me (Jamieson Shaw Remix), I Can't Stop Loving You (EPiC Version), Are You Lonesome Tonight? (E
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Откройте для себя Элвиса таким, каким вы его еще никогда не видели, с оригинальным саундтреком к фильму База Лурмана «Эпический: Элвис Пресли на концерте». В эту коллекцию вошли потрясающие выступления из фильма, включая новые миксы и свежие ремиксы классических хитов Элвиса, а также два эксклюзивных новых трека, которые сочетают и переосмысливают культовые выступления Элвиса, предлагая смелые, новаторские интерпретации, которые прославляют Короля совершенно по-новому.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - EPiC: Elvis Presley In Concert (OST) (0199584153117) виниловая пластинка – стоимость товара 4200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...