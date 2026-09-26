Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка
«Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II» — двойной альбом, первоначально выпущенный в 1971 году и включающий ранее выпущенный материал, начиная со второго альбома «The Freewheelin' Bob Dylan» (1963) и заканчивая синглом «Watching the River Flow» (выпущенным в июне 1971 года), а также ранее не издававшиеся записи песен, написанных Диланом, которые стали хитами других исполнителей. Издание на виниле Сборник «Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II», составленный самим Диланом, включает в себя как популярные на тот момент синглы, такие как «Lay Lady Lay» и «If Not for You», так и хиты с альбомов. На обложке альбома изображен Дилан, выступающий на концерте в поддержку Бангладеш в августе 1971 года. Альбом имел умеренный успех, войдя в топ-20 как в США, так и в Великобритании. Он был хорошо принят критиками, особенно за включение ранее не издававшегося материала.
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