The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка
«Nite Flights» — шестой альбом американской поп-группы The Walker Brothers, первоначально выпущенный в 1978 году. Он включает в себя впечатляющий сингл «The Electrician». Лимитированное издание на прозрачном виниле «Nite Flights» стал последним альбомом, записанным трио как группа, хотя его структура — с тремя частями, каждая из которых написана и исполнена разными участниками — уже давала представление об их будущем. Две песни были написаны Гэри Уокером, а Скотт Уокер и Джон Уокер написали по четыре. Хотя они работали независимо, альбом обладает целостностью, которая противоречит тому факту, что даже сами участники группы описывали его скорее как три миниатюрных сольных работы, чем как настоящий групповой альбом. Спустя 30 лет после выхода альбома, обозреватель журнала UNCUT Крис Робертс назвал «Nite Flights» «одной из важнейших работ своего времени», высоко оценив синергию индивидуальных стилей трио.
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