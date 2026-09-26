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The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка

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The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 1
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 2
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 3
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 4
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 5
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 6
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 7
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 8
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 9
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Godfather Trilogy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 1
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 2
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 3
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 4
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 5
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 6
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 7
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 8
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 9
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749918
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300315446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Godfather Trilogy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Godfather - Waltz (from The Godfather), Speak Softly Love (from The Godfather II), Sicilian Pastorale (from The Godfather), The Pick-Up (from The Godfather), Tarantella (from The Godfather), Mazurka (from The Godfather), Finale (from The Godfather), The Immigrant (from The Godfather II), Kay (from The Godfather II), Marcia Stilo Italiano (from The Godfather II), End Title (from The Godfather II), Marcia Religiosa (from The Godfather III), Marcia Festa (from The Godfather III), The Immigrant
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка

Откройте для себя вечную музыку культовой трилогии "Крестный отец" с работами Нино Рота.

Отзывы о товаре The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300315446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Godfather Trilogy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Godfather - Waltz (from The Godfather), Speak Softly Love (from The Godfather II), Sicilian Pastorale (from The Godfather), The Pick-Up (from The Godfather), Tarantella (from The Godfather), Mazurka (from The Godfather), Finale (from The Godfather), The Immigrant (from The Godfather II), Kay (from The Godfather II), Marcia Stilo Italiano (from The Godfather II), End Title (from The Godfather II), Marcia Religiosa (from The Godfather III), Marcia Festa (from The Godfather III), The Immigrant
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
Откройте для себя вечную музыку культовой трилогии "Крестный отец" с работами Нино Рота.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Godfather Trilogy (3760300315446) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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