The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Hobbit & The Lord Of The Rings (3760300311103) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Hobbit & The Lord Of The Rings
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749917
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Характеристики
Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300311103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Hobbit & The Lord Of The Rings
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Old Friends, Misty Mountains, Over Hill, A Thunder Battle, Dreaming Of Bag End, Song Of The Lonely Mountain, The Quest For Erebor, Feast Of Starlight, Protector Of The Common Folk, Kingsfoil, I See Fire, Sons Of Durin, Concerning Hobbits, The Bridge Of Khazad Dum, The Fellowship, May It Be, The Riders Of Rohan, Evenstar, Hope And Memory / Minas Tirith, Twilight And Shadow, Into The West
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Hobbit & The Lord Of The Rings (3760300311103) виниловая пластинка
Погрузитесь во вселенную орков, хоббитов и эльфов с саундтреками к фильмам «Хоббит» и «Властелин колец» с этим ограниченным изданием 2LP.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300311103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Hobbit & The Lord Of The Rings
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Old Friends, Misty Mountains, Over Hill, A Thunder Battle, Dreaming Of Bag End, Song Of The Lonely Mountain, The Quest For Erebor, Feast Of Starlight, Protector Of The Common Folk, Kingsfoil, I See Fire, Sons Of Durin, Concerning Hobbits, The Bridge Of Khazad Dum, The Fellowship, May It Be, The Riders Of Rohan, Evenstar, Hope And Memory / Minas Tirith, Twilight And Shadow, Into The West
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Погрузитесь во вселенную орков, хоббитов и эльфов с саундтреками к фильмам «Хоббит» и «Властелин колец» с этим ограниченным изданием 2LP.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Hobbit & The Lord Of The Rings (3760300311103) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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