The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Greatest Harry Potter Film Music Collection (3760300318164) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Greatest Harry Potter Film Music Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749916
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Характеристики
Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300318164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Greatest Harry Potter Film Music Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Hedwig's Theme - The Philosopher's Stone, Harry's Wondrous Worlds - The Philosopher's Stone, Christmas At Hogwarts - The Philosopher's Stone, Leaving Hogwarts - The Philosopher's Stone, Double Trouble - The Prisoner Of Azkaban, A Window To The Past - The Prisoner Of Azkaban, Harry In Winter - The Goblet Of Fire, Professor Umbridge - The Order Of The Phoenix, Dumbledore's Farewell - The Half-Blood Prince, Obliviate - The Deathly Hallows, Part.1, Lilys Theme - The Deathly Hallows, Part.2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Greatest Harry Potter Film Music Collection (3760300318164) виниловая пластинка
Этот релиз содержит квинтэссенцию саундтреков к фильмам о Гарри Поттере с 11 лучшими композициями Джона Уильямса (получившего две номинации на премию «Оскар»), Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла в исполнении всемирно известного Пражского филармонического оркестра. Издание на виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760300318164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
The Greatest Harry Potter Film Music Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Hedwig's Theme - The Philosopher's Stone, Harry's Wondrous Worlds - The Philosopher's Stone, Christmas At Hogwarts - The Philosopher's Stone, Leaving Hogwarts - The Philosopher's Stone, Double Trouble - The Prisoner Of Azkaban, A Window To The Past - The Prisoner Of Azkaban, Harry In Winter - The Goblet Of Fire, Professor Umbridge - The Order Of The Phoenix, Dumbledore's Farewell - The Half-Blood Prince, Obliviate - The Deathly Hallows, Part.1, Lilys Theme - The Deathly Hallows, Part.2
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Этот релиз содержит квинтэссенцию саундтреков к фильмам о Гарри Поттере с 11 лучшими композициями Джона Уильямса (получившего две номинации на премию «Оскар»), Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла в исполнении всемирно известного Пражского филармонического оркестра. Издание на виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Greatest Harry Potter Film Music Collection (3760300318164) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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