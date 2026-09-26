Top.Mail.Ru
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка - фото 1
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка - фото 2
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка - фото 3
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Music From The Twilight Saga
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка - фото 1
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка - фото 2
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка - фото 3
  • The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760370263784]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Music From The Twilight Saga
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Edward At Her Bed/Bella?s Lullaby, The Lion Fell In Love With The Lamb, Phascination Phase, How I Would Die, I Dreamt Of Edward, I Know What You Are, New Moon, Memories Of Edward, Marry Me, Bella, Love Death Bird, The Meadow, A Nova Vida, Lets Start With Forever
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка

Всемирно известный Пражский филармонический оркестр исполняет музыку из всех пяти фильмов киносаги «Сумерки» (2008-2012). Музыка к фильмам написана тремя талантливейшими голливудскими композиторами: Говардом Шором, Александром Деспла и Картером Бёруэллом. Издание на прозрачном красном виниле



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760370263784]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The City Of Prague Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Music From The Twilight Saga
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Edward At Her Bed/Bella?s Lullaby, The Lion Fell In Love With The Lamb, Phascination Phase, How I Would Die, I Dreamt Of Edward, I Know What You Are, New Moon, Memories Of Edward, Marry Me, Bella, Love Death Bird, The Meadow, A Nova Vida, Lets Start With Forever
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
Всемирно известный Пражский филармонический оркестр исполняет музыку из всех пяти фильмов киносаги «Сумерки» (2008-2012). Музыка к фильмам написана тремя талантливейшими голливудскими композиторами: Говардом Шором, Александром Деспла и Картером Бёруэллом. Издание на прозрачном красном виниле


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Music From The Twilight Saga (coloured) (3760370263784) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...