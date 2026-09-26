Описание товара Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка

The Way It Is — шестой сольный студийный альбом бывшего вокалиста/басиста Deep Purple, Black Sabbath и Trapeze Гленна Хьюза, выпущенный в 1999 году. Издание на виниле The Way It Is демонстрирует тот хард-рок, которым Хьюз наиболее известен. Это был второй альбом Хьюза, в записи которого принял участие гитарист Джей-Джей Марш; они тесно сотрудничали над альбомом, запершись в доме Хьюза в Лос-Анджелесе в ноябре 1998 года. В альбом также вошли две песни, написанные в соавторстве с фанк-гитаристом Стиви Саласом и исполненные Хьюзом, Саласом и бывшим барабанщиком Guns N' Roses, а позже барабанщиком Velvet Revolver Мэттом Сорумом. Изначально все трое планировали выпустить альбом, но этого не произошло. «You Kill Me» и «Second Son» — единственные треки, записанные ими тремя, которые были выпущены. В записи альбома также приняли участие гитарист и клавишник Марк Бонилья, тесно сотрудничавший с Хьюзом над альбомом Addiction, но играющий на этом альбоме меньшую роль. Кейт Эмерсон исполнил партии органа в двух песнях, а постоянный барабанщик Хьюза того периода, Гэри Фергюсон, сыграл во всех композициях, не относящихся к альбому Саласа/Сорума. На альбоме представлена ??кавер-версия песни Джими Хендрикса " Freedom " (оригинальная версия из альбома "The Cry of Love "), а в конце пластинки есть ещё один ремикс этой песни, хотя он не указан в аннотации к альбому.