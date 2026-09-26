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Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка

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Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка - фото 1
Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка - фото 2
Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
The Way It Is
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка - фото 1
  • Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка - фото 2
  • Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974002772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
The Way It Is
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Way It Is, You Kill Me, Neverafter, Rain On Me, Curse, Freedom, The Truth Will Set Me Free, Stoned In The Temple, Too Far Gone, Second Son, Take You Down, Don't Look Away, freedom
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка

The Way It Is — шестой сольный студийный альбом бывшего вокалиста/басиста Deep Purple, Black Sabbath и Trapeze Гленна Хьюза, выпущенный в 1999 году. Издание на виниле The Way It Is демонстрирует тот хард-рок, которым Хьюз наиболее известен. Это был второй альбом Хьюза, в записи которого принял участие гитарист Джей-Джей Марш; они тесно сотрудничали над альбомом, запершись в доме Хьюза в Лос-Анджелесе в ноябре 1998 года. В альбом также вошли две песни, написанные в соавторстве с фанк-гитаристом Стиви Саласом и исполненные Хьюзом, Саласом и бывшим барабанщиком Guns N' Roses, а позже барабанщиком Velvet Revolver Мэттом Сорумом. Изначально все трое планировали выпустить альбом, но этого не произошло. «You Kill Me» и «Second Son» — единственные треки, записанные ими тремя, которые были выпущены. В записи альбома также приняли участие гитарист и клавишник Марк Бонилья, тесно сотрудничавший с Хьюзом над альбомом Addiction, но играющий на этом альбоме меньшую роль. Кейт Эмерсон исполнил партии органа в двух песнях, а постоянный барабанщик Хьюза того периода, Гэри Фергюсон, сыграл во всех композициях, не относящихся к альбому Саласа/Сорума. На альбоме представлена ??кавер-версия песни Джими Хендрикса " Freedom " (оригинальная версия из альбома "The Cry of Love "), а в конце пластинки есть ещё один ремикс этой песни, хотя он не указан в аннотации к альбому.

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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974002772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
The Way It Is
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Way It Is, You Kill Me, Neverafter, Rain On Me, Curse, Freedom, The Truth Will Set Me Free, Stoned In The Temple, Too Far Gone, Second Son, Take You Down, Don't Look Away, freedom
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
The Way It Is — шестой сольный студийный альбом бывшего вокалиста/басиста Deep Purple, Black Sabbath и Trapeze Гленна Хьюза, выпущенный в 1999 году. Издание на виниле The Way It Is демонстрирует тот хард-рок, которым Хьюз наиболее известен. Это был второй альбом Хьюза, в записи которого принял участие гитарист Джей-Джей Марш; они тесно сотрудничали над альбомом, запершись в доме Хьюза в Лос-Анджелесе в ноябре 1998 года. В альбом также вошли две песни, написанные в соавторстве с фанк-гитаристом Стиви Саласом и исполненные Хьюзом, Саласом и бывшим барабанщиком Guns N' Roses, а позже барабанщиком Velvet Revolver Мэттом Сорумом. Изначально все трое планировали выпустить альбом, но этого не произошло. «You Kill Me» и «Second Son» — единственные треки, записанные ими тремя, которые были выпущены. В записи альбома также приняли участие гитарист и клавишник Марк Бонилья, тесно сотрудничавший с Хьюзом над альбомом Addiction, но играющий на этом альбоме меньшую роль. Кейт Эмерсон исполнил партии органа в двух песнях, а постоянный барабанщик Хьюза того периода, Гэри Фергюсон, сыграл во всех композициях, не относящихся к альбому Саласа/Сорума. На альбоме представлена ??кавер-версия песни Джими Хендрикса " Freedom " (оригинальная версия из альбома "The Cry of Love "), а в конце пластинки есть ещё один ремикс этой песни, хотя он не указан в аннотации к альбому.
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Glenn Hughes - The Way It Is (9010974002772) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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