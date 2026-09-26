Top.Mail.Ru
Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка - фото 1
Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка - фото 2
Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariss Jansons
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.1
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка - фото 1
  • Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка - фото 2
  • Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCO Live
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RCO Live
Barcode
[5054197988455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariss Jansons
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.1
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Langsam. Schleppend. Wie Ein Naturlaut. Im Anfang Sehr Gem?chlich, Kr?ftig Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell, Feierlich Und Gemessen, Ohne Zu Schleppen, St?rmisch Bewegt - Energisch
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка

Марис Янсонс был признанным авторитетом в области Малера: дважды — в 2002 и 2003 годах — дирижер получал престижную «Международную премию имени Густава Малера», более известную как «Toblacher Komponierh?uschen». Собственный лейбл Королевского оркестра Концертгебау (RCO), главным дирижером которого он был, теперь выпускает превосходную запись 2006 года эффектной Первой симфонии Малера на 180-граммовом виниле. «Эта живая запись Первой симфонии Малера, вероятно, лучшее, что вы когда-либо слышали. Темпы и динамические изменения просто великолепны. Вдохновенная запись». (The Independent on Sunday)

Отзывы о товаре Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RCO Live
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RCO Live
Barcode
[5054197988455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariss Jansons
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.1
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Langsam. Schleppend. Wie Ein Naturlaut. Im Anfang Sehr Gem?chlich, Kr?ftig Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell, Feierlich Und Gemessen, Ohne Zu Schleppen, St?rmisch Bewegt - Energisch
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Марис Янсонс был признанным авторитетом в области Малера: дважды — в 2002 и 2003 годах — дирижер получал престижную «Международную премию имени Густава Малера», более известную как «Toblacher Komponierh?uschen». Собственный лейбл Королевского оркестра Концертгебау (RCO), главным дирижером которого он был, теперь выпускает превосходную запись 2006 года эффектной Первой симфонии Малера на 180-граммовом виниле. «Эта живая запись Первой симфонии Малера, вероятно, лучшее, что вы когда-либо слышали. Темпы и динамические изменения просто великолепны. Вдохновенная запись». (The Independent on Sunday)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mariss Jansons - Mahler: Symphony No.1 (5054197988455) виниловая пластинка - купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...