Nat King Cole - At The Piano, Penthouse Serenade (Analogue) (5060149620694) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
At The Piano, Penthouse Serenade
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 749909
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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
At The Piano, Penthouse Serenade
Жанр
Jazz
Трек-лист
Penthouse Serenade (When We're Alone), Somebody Loves Me, Laura, Once In A Blue Moon, Don't Blame Me, Liitle Girl, Polka Dots And Moonbeams, Down By The Old Mill Stream, If I Should Lose You, Rose Room, I Surrender, Dear (Take 2), It Could Happen To You, I Surrender, Dear (Take 1), Too Marvelous For Words, Unforgettable, Walkin' My Baby Back Home, Too Young, That's My Girl, It's Only A Paper Moon
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nat King Cole - At The Piano, Penthouse Serenade (Analogue) (5060149620694) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Nat King Cole / At The Piano, Penthouse Serenade (1LP) — это настоящий шедевр, который переносит слушателя в золотую эпоху джаза и романтики. На этом альбоме вы сможете насладиться великолепным звучанием пиано, которое идеально дополняет несравненно красивый голос Nat King Cole. Каждая нота пронизана теплотой и искренностью, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и погрузиться в мир музыкального волшебства, которое будет радовать вас снова и снова.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
At The Piano, Penthouse Serenade
Жанр
Jazz
Трек-лист
Penthouse Serenade (When We're Alone), Somebody Loves Me, Laura, Once In A Blue Moon, Don't Blame Me, Liitle Girl, Polka Dots And Moonbeams, Down By The Old Mill Stream, If I Should Lose You, Rose Room, I Surrender, Dear (Take 2), It Could Happen To You, I Surrender, Dear (Take 1), Too Marvelous For Words, Unforgettable, Walkin' My Baby Back Home, Too Young, That's My Girl, It's Only A Paper Moon
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Виниловая пластинка Nat King Cole / At The Piano, Penthouse Serenade (1LP) — это настоящий шедевр, который переносит слушателя в золотую эпоху джаза и романтики. На этом альбоме вы сможете насладиться великолепным звучанием пиано, которое идеально дополняет несравненно красивый голос Nat King Cole. Каждая нота пронизана теплотой и искренностью, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и погрузиться в мир музыкального волшебства, которое будет радовать вас снова и снова.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Nat King Cole - At The Piano, Penthouse Serenade (Analogue) (5060149620694) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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