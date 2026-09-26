Top.Mail.Ru
Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 5
Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
God Bless The Child
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 5
  • Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749908
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
God Bless The Child
Жанр
Jazz
Трек-лист
Be Yourself, Love Is The Answer, Do What You Gotta Do, A Child Is Born, God Bless The Child
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка

«Мастерство игры на гитаре Кенни Беррелла хорошо известно по его годам работы с Оскаром Питерсоном и первым выступлениям в качестве лидера на лейбле Blue Note, но God Bless the Child его единственная запись на CTI в 1971 году, — это недооцененный шедевр в его дискографии. В состав группы Беррелла для этого альбома входили басист Рон Картер, перкуссионист Рэй Барретто, Ричард Уайандс на фортепиано, флейтист Хьюберт Лоус, трубач Фредди Хаббард и барабанщик Билли Кобэм. Штатный аранжировщик CTI, Дон Себески, подобрал и дирижировал струнными инструментами таким образом, что это удивительно и прекрасно отличается от его других работ на этом лейбле». «Себески понимал сдержанный подход Беррелла к игре на гитаре. Беррелл не принадлежал к фьюжн-музыкантам, но он умел играть в ритм лучше любого из них. Себески создал за его спиной меланхоличный, атмосферный звуковой ландшафт, столь же импрессионистичный, сколь и ярко демонстрирующий мастерство гитариста, который мог как виртуозно играть, так и отрываться по-разному — как в своих собственных композициях «Love Is the Answer» и «Do What You Gotta Do» — и при этом плавно и мягко исполнять мелодии, как в заглавном треке, поистине великолепной «Be Yourself» и «A Child Is Born» Тэда Джонса. Это Беррелл в лучшем виде, безусловно, как гитарист, но также как композитор и как лидер группы. Великолепно». — AllMusic



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
God Bless The Child
Жанр
Jazz
Трек-лист
Be Yourself, Love Is The Answer, Do What You Gotta Do, A Child Is Born, God Bless The Child
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Мастерство игры на гитаре Кенни Беррелла хорошо известно по его годам работы с Оскаром Питерсоном и первым выступлениям в качестве лидера на лейбле Blue Note, но God Bless the Child его единственная запись на CTI в 1971 году, — это недооцененный шедевр в его дискографии. В состав группы Беррелла для этого альбома входили басист Рон Картер, перкуссионист Рэй Барретто, Ричард Уайандс на фортепиано, флейтист Хьюберт Лоус, трубач Фредди Хаббард и барабанщик Билли Кобэм. Штатный аранжировщик CTI, Дон Себески, подобрал и дирижировал струнными инструментами таким образом, что это удивительно и прекрасно отличается от его других работ на этом лейбле». «Себески понимал сдержанный подход Беррелла к игре на гитаре. Беррелл не принадлежал к фьюжн-музыкантам, но он умел играть в ритм лучше любого из них. Себески создал за его спиной меланхоличный, атмосферный звуковой ландшафт, столь же импрессионистичный, сколь и ярко демонстрирующий мастерство гитариста, который мог как виртуозно играть, так и отрываться по-разному — как в своих собственных композициях «Love Is the Answer» и «Do What You Gotta Do» — и при этом плавно и мягко исполнять мелодии, как в заглавном треке, поистине великолепной «Be Yourself» и «A Child Is Born» Тэда Джонса. Это Беррелл в лучшем виде, безусловно, как гитарист, но также как композитор и как лидер группы. Великолепно». — AllMusic


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...