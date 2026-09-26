Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка
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Описание товара Kenny Burrell - God Bless The Child (Analogue) (5060149622155) виниловая пластинка
«Мастерство игры на гитаре Кенни Беррелла хорошо известно по его годам работы с Оскаром Питерсоном и первым выступлениям в качестве лидера на лейбле Blue Note, но God Bless the Child его единственная запись на CTI в 1971 году, — это недооцененный шедевр в его дискографии. В состав группы Беррелла для этого альбома входили басист Рон Картер, перкуссионист Рэй Барретто, Ричард Уайандс на фортепиано, флейтист Хьюберт Лоус, трубач Фредди Хаббард и барабанщик Билли Кобэм. Штатный аранжировщик CTI, Дон Себески, подобрал и дирижировал струнными инструментами таким образом, что это удивительно и прекрасно отличается от его других работ на этом лейбле». «Себески понимал сдержанный подход Беррелла к игре на гитаре. Беррелл не принадлежал к фьюжн-музыкантам, но он умел играть в ритм лучше любого из них. Себески создал за его спиной меланхоличный, атмосферный звуковой ландшафт, столь же импрессионистичный, сколь и ярко демонстрирующий мастерство гитариста, который мог как виртуозно играть, так и отрываться по-разному — как в своих собственных композициях «Love Is the Answer» и «Do What You Gotta Do» — и при этом плавно и мягко исполнять мелодии, как в заглавном треке, поистине великолепной «Be Yourself» и «A Child Is Born» Тэда Джонса. Это Беррелл в лучшем виде, безусловно, как гитарист, но также как композитор и как лидер группы. Великолепно». — AllMusic
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Теги товара: Limited Edition
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