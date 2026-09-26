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Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (5060149622445) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (5060149622445) виниловая пластинка

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Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (5060149622445) виниловая пластинка - фото 1
Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (5060149622445) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Masterpieces By Ellington
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (5060149622445) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (5060149622445) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (5060149622445) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Masterpieces By Ellington
Жанр
Swing
Трек-лист
Mood Indigo, Sophisticated Lady, The Tattooed Bride, Solitude
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (5060149622445) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Duke Ellington / Masterpieces (1LP) — это яркий воплощение джазового наследия, которое восхищает слушателей своим изысканным звучанием и глубокими атмосферными мелодиями. Альбом представляет собой настоящий шедевр, который передает всю магию творчества великого музыканта и оркестра. Эти записи способны перенести вас в эру золотого века джаза. Это издание станет достойным украшением вашей коллекции, и вы обязательно захотите купить виниловую пластинку, чтобы насладиться ею в кругу друзей или в уединении.

Отзывы о товаре Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (5060149622445) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Masterpieces By Ellington
Жанр
Swing
Трек-лист
Mood Indigo, Sophisticated Lady, The Tattooed Bride, Solitude
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Duke Ellington / Masterpieces (1LP) — это яркий воплощение джазового наследия, которое восхищает слушателей своим изысканным звучанием и глубокими атмосферными мелодиями. Альбом представляет собой настоящий шедевр, который передает всю магию творчества великого музыканта и оркестра. Эти записи способны перенести вас в эру золотого века джаза. Это издание станет достойным украшением вашей коллекции, и вы обязательно захотите купить виниловую пластинку, чтобы насладиться ею в кругу друзей или в уединении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (5060149622445) виниловая пластинка - купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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