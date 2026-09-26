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Ann Peebles - I Can't Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ann Peebles - I Can't Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка

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Ann Peebles - I Can&#039;t Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка - фото 1
Ann Peebles - I Can&#039;t Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка - фото 2
Ann Peebles - I Can&#039;t Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка - фото 3
Ann Peebles - I Can&#039;t Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ann Peebles
Альбом (сингл)
I Can't Stand The Rain
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ann Peebles - I Can&#039;t Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка - фото 1
  • Ann Peebles - I Can&#039;t Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка - фото 2
  • Ann Peebles - I Can&#039;t Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка - фото 3
  • Ann Peebles - I Can&#039;t Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ann Peebles - I Can't Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ann Peebles
Альбом (сингл)
I Can't Stand The Rain
Жанр
Soul
Трек-лист
I Can't Stand The Rain, Do I Need You, Until You Came Into My Life, (You Keep Me) Hangin' On, Run, Run, Run, If We Can't Trust Each Other, A Love Vibration, You Got To Feed The Fire, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, One Way Street
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ann Peebles - I Can't Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Can't Stand The Rain, Do I Need You, Until You Came Into My Life, (You Keep Me) Hangin' On, Run, Run, Run, If We Can't Trust Each Other, A Love Vibration, You Got To Feed The Fire, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, One Way Street



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Ann Peebles - I Can't Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ann Peebles
Альбом (сингл)
I Can't Stand The Rain
Жанр
Soul
Трек-лист
I Can't Stand The Rain, Do I Need You, Until You Came Into My Life, (You Keep Me) Hangin' On, Run, Run, Run, If We Can't Trust Each Other, A Love Vibration, You Got To Feed The Fire, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, One Way Street
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Can't Stand The Rain, Do I Need You, Until You Came Into My Life, (You Keep Me) Hangin' On, Run, Run, Run, If We Can't Trust Each Other, A Love Vibration, You Got To Feed The Fire, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, One Way Street


Теги товара: Соул, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ann Peebles - I Can't Stand The Rain (Analogue) (5060149621523) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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