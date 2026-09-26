Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
The Divine One
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 749903
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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
The Divine One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Have You Met Miss Jones?, Ain't No Use, Everytime I See You, You Stepped Out Of A Dream, Gloomy Sunday, What Do You See In Her, Jump For Joy, When Your Lover Has Gone, I'm Gonna Laugh You Out Of My Life, Wrap Your Troubles In Dreams, Somebody Else's Dream, Trouble Is A Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка
Джазовый альбом Сары Вон, записанный в 1960 году для Roulette Records. В программе преобладают баллады и стандарты, а вокал Вон сопровождает небольшой ансамбль с трубачом Гарри «Sweets» Эдисоном.
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Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
The Divine One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Have You Met Miss Jones?, Ain't No Use, Everytime I See You, You Stepped Out Of A Dream, Gloomy Sunday, What Do You See In Her, Jump For Joy, When Your Lover Has Gone, I'm Gonna Laugh You Out Of My Life, Wrap Your Troubles In Dreams, Somebody Else's Dream, Trouble Is A Man
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Джазовый альбом Сары Вон, записанный в 1960 году для Roulette Records. В программе преобладают баллады и стандарты, а вокал Вон сопровождает небольшой ансамбль с трубачом Гарри «Sweets» Эдисоном.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sarah Vaughan - The Divine One (Analogue) (5060149622049) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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