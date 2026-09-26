The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Amity Affliction - House Of Cards (coloured) (0810540038780) виниловая пластинка
Группа Amity Affliction возвращается с одним из самых личных и душераздирающих альбомов в своей карьере. После более чем десяти лет пребывания в числе самых влиятельных австралийских хэви-метал групп, отмеченных альбомами, возглавлявшими чарты ARIA, платиновыми сертификатами и мировыми турами в поддержку таких знаковых релизов, как Let The Ocean Take Me и This Could Be Heartbreak, новый альбом обращается к внутреннему миру с бескомпромиссной честностью. В основном написанный об отношениях фронтмена Джоэла Берча с его покойной матерью, альбом исследует горе, травму, веру и самоанализ через серию глубоко связанных песен. "I'll Break These Chains" затрагивает смятение, связанное с ее смертью, "Afterlife" ставит под сомнение веру в загробную жизнь, а заключительный трек "Eternal War" отражает продолжающуюся внутреннюю борьбу и надежду на перемены, которые так и не произошли. Этот альбом, отличающийся масштабностью в музыкальном плане и эмоциональной откровенностью, представляет собой наиболее уязвимый, катарсический и полноценный период творчества The Amity Affliction.
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