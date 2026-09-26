Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bill Evans - Waltz For Debby (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072504844) виниловая пластинка
Четвертый и последний альбом одной из самых влиятельных групп в истории джаза, Waltz For Debby, трио Билла Эванса, был первоначально выпущен в 1962 году как дополнение к Sunday At The Village Vanguard. Это новое издание альбома выпущено в рамках серии Original Jazz Classics Series и отпечатано на 180-граммовом виниле на заводе RTI с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных лент, выполненным Кевином Греем в Cohearent Audio, и представлено в обложке Tip-On. С момента своего основания в 1982 году серия Original Jazz Classics® (OJC) лейбла Fantasy быстро завоевала репутацию ведущего издателя коллекционных переизданий джазовой музыки. OJC стал домом для впечатляющего джазового каталога лейбла, который разросся до тысяч известных релизов от Prestige, Galaxy, Milestone, Riverside, Debut, Contemporary, Jazzland и Pablo. Опираясь на это огромное количество материала, Original Jazz Classics выпустил более 850 наименований. Цель была проста: переиздать влиятельные джазовые альбомы с предельной тщательностью и уважением к оригиналам — от оформления обложек и аннотаций до самих аудиозаписей. Учитывая общую страсть Craft Recordings к скрупулезному сохранению и качеству, перезапуск серии Original Jazz Classics в рамках семьи Craft является естественным шагом.
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